In articol:

Iancu Sterp s-a numărat printre cei patru finaliști de la Survivor România, dar, din păcate pentru el, cea are a reușit să ridice trofeul, prin votul publicului, a fost faimoasa Elena Ionescu. Mai mult, ca un făcut, a doua zi, războinicul avea să se despartă și de iubita lui, Denisa, cea care l-a susținut în competiție, și chiar a fost lângă el în ultimul act al emisiunii de supraviețuire.

”Pe 31 am avut o mare mică ceartă și el a zis că mai bine ne despărțim. A zis că are o mulțime de oportunități și nu se mai regăsește. Sentimentele au existat, nu putem să le rupem din prima. Am zis să ne despărțim, să rămânem prieteni, e mai bine să nu ne încurcăm. Eu îl înțeleg pe el, dar eu merit mai mult, nu să fiu pusă pe locul doi. Dat fiind acest lucru, singurul lucru care ne rămâne e să ne separăm”, a dezvăluit Denisa, în urmă cu câteva zile.

”Este posibil să o fi deranjat-o situația”

În mod ciudat, Denisa a anunțat despărțirea de Iancu Sterp la scurt timp după ce în presă au apărut informații conform cărora războinicul și-ar fi petrecut trei zile și trei nopți cu Emy Alupei, faimoasa cu care s-a tot tachinat în Republica Dominicană. ”Este posibil să o fi deranjat-o situația și a dorit să spună lucrurilor pe nume, și apoi să se retragă. Așa s-a întâmplat și în perioada în care, la început de Survivor România, Ella de la Puterea dragostei a vorbit despre Iancu, în condițiile în care ele au fost, la un moment dat rivale, la inima lui. Și atunci, a preferat să nu mai comenteze o vreme...”, au spus persoane din preajma blondinei.

Citeste si: Scandalul momentului! Ce a spus Denisa despre Emy Alupei! ”S-a îndrăgostit de Iancu! Îl place mai mult decât este cazul”

Citeste si: Gestul uluitor făcut de faimosul Ion Surdu la scurt timp după Exatlon! ”Imediat ce mi-au intrat banii în cont, i-am transferat copilului! Așa am simțit”! Detalii exclusive

Citeste si: Scandal monstru la Puterea dragostei: „Familia nu o să te primească acasă cu prostituata”

Ella de la Puterea dragostei a dat declarație surprinzătoare despre Iancu! ”Păcat, mare păcat”

Și dacă tot s-a adus în discuție numele brunetei, ei bine, recent, și Ella de la Puterea dragostei a dat declarație surprinzătoare despre Iancu! Totul după ce el a pierdut titul la Survivor România și, conform spuselor Denisei, era și despărțit de iubită.

”Iancu este un băiat minunat, un om de nota 10! Mi-a părut atât de rău că nu a câștigat el show-ul de supraviețuire, fiindcă merita din plin. Este adevărat, nu s-a dus de la început în competiție, și poate de aici să se fi judecat în acordarea votului, însă toată perioada în care a stat în Republica Dominicană s-a dovedit a fi un războinic adevărat. Eu i-am dat votul în finală, la fel și colegii de la Puterea dragostei! Păcat, mare păcat! Pentru mine, va rămâne supraviețuitorul numărul 1 de acolo, întrucât a avut toate calitățile, și ca om, și ca sportiv. L-am cunoscut, l-am îndrăgit ca persoană și merită tot ce-i mai bun în viața personală și în carieră”, a declarat extren de frumos și de diplomat Ella pentru WOWbiz.ro, direct de la Istanbul, evitând să aducă alte subiecte în discuție decât Survivor.

Legătura dintre Ella și Iancu, creată printr-un dans romantic

Legătura între Ella și Iancu durează de când au fost amândoi în casa Puterea Dragostei. Atunci s-a vehiculat, de mai multe ori, ipoteza ca cei doi să formeze un cuplu. Unul dintre cele mai tensionate momente a fost când Iancu Sterp a ales să o invite la un dans romantic pe Ella. Denisa a mărturisit la vremea respectivă că gestul lui a făcut-o să se întristeze.

"Când am văzut că Iancu o ia pe Ella la dans, am fost surprinsă că am fost geloasă și m-am întristat, fiind singura fată care a rămas fără un partener de dans", a spus Denisa la testimonialele respective de la Puterea Dragostei.

Culiță a băgat ceartă între Ella și Jador

Nu doar Iancu este legat, cel puțin sufletește, de Ella. Și fratele lui, Culiță, a avut o legătură strânsă cu frumoasa domnișoară de la Puterea Dragostei. Jador a mers chiar în casa fetelor să lămurească subiectul legat de Ella și Culiță, intens discutat la vremea respectivă.

După ce a primit aprobarea din partea camerei să meargă în casa fetelor, Jador a trecut mai întâi pe la fiecare fată, le-a pupat pe toate, iar după aceea s-a îndreptat spre Ella, cu care avea de lămurit subiectul Culiță.

Dialogul dintre cei doi a scos la suprafață teama lui Jador ca Ella să nu plece în brațele lui

Jador: N-ai idee cât de dragă mi-ești și n-aș vrea să-ți fac rău, ok?

Ella: Astea-s numai minciuni. Dacă-ți eram dragă o secundă...

Jador: N-am nicio vină că prietena ta (n.r.: Larisa) vorbește așa

Ella: Și tu crezi asta?

Jador: Nu mă interesează asta

Ella: Ai stârnit chestia asta. I-ai făcut rău lui Culiță.

Jador: Nu i-am făcut rău lui Culiță

(...)

Ella: Am părut eu că sunt moartă după Culiță, da? Îți mai trimiteam eu conversațiile cu Culiță? Ai adus chestia asta în emisiune fără să...

Jador: Nu am adus-o eu. Hai să încetăm cu subiectul ăsta că nu-ți face bine nici ție, nici mie

Ella: Nu, tu mi-ai făcut rău, vreau să intre Culiță și să recunoască

Jador: Culiță n-o să recunoască fiindcă are o relație

Ella: Nu, o să recunoască fiindcă omul ăla îl iubește pe Dumnezeu cu adevărat