De mai bine de o lună și jumătate, în casa Puterea dragostei este o ”bombă cu ceas”! Daiana are un conflict cu Ella, iar lucrurile au ajuns atât de departe încât s-a ajuns la violențe. Bruneta a izbucnit la filmări și a sărit la bătaie la Ella, după mai multe zile în care a fost pauză de înregistrări.

Daiana i-a spus verde în față Ellei că nu o suportă pentru că stă prea apropiată de iubitul ei, însă nimeni nu s-ar fi gândit că totul ar merge atât de departe. Dar....surpriză, se pare că după câteva zile în care Daiana nu a participat în emisiune din cauza suferinței provocate de Gabi, s-a întors și mai plină de furie, ba chiar a gândit un plan de atac asupra Ellei, dar și a Bernei, în casa Puterea dragostei, de față cu toată lumea.

”Am înțeles că are și vânătaie pe cap sau ceva de genul. Daiana a lipsit câtea zile din emisiune, nu a vrut să intre, cu Gabi, că ea suferă și așa mai departe. Ce a făzut ea zilele astea? S-a uitat la emisiunile din urmă. Toate episoadele de acum 2-3 săptămâni și a ajuns la concluzia că nu i se pare normal comportamentul Ellei și al Bernei, care ar fi luat-o la mișto”, au spus vlogerițele Reea și Tina, care au mai menționat că de planul diabolic al Daianei au știut și Pirui, și Ligi, bașca fetele au mai pus și paie pe foc.

Și dacă până acum, totul era doar la stadiu de bârfă pe internet, ei bine, în premieră pentru WOWbiz.ro, Ella a confimat că Daiana a fost extrem de violentă și doar norocul a ajutat-o să nu se ajungă la nenorociri mai mari, în urma cărora să rămână, Doamne ferește, cu sechele pe viață.

Ella de la Puterea dragostei, detalii șocante! ”Ce înjurii mi-a adresat după violențele acelea, de femeie de cea mai joasă speță”

Ella de la Puterea dragostei a spus totul despre bătaia cu Daiana, și a relatat cu lux de amănunte și ce are de gând să facă în privința concurentei în momentul în care se va întoarce în România. ”Situația a fost greu de descris în cuvinte. La un moment dat, fără să fie vreun scandal, Daiana a început să mă facă proastă în timpul filmărilor! În condițiile în care, două zile, m-a văzut în hotel. Dacă avea ceva să îmi reproșeze, putea să vină să mă lovească acolo, însă ea nu... a preferat să facă totul în emisiune, motivând că am râs de suferința ei, a început cu Berna și a terminat cu mine. Inițial, eu am lăsat-o să vorbească, nici nu am băgat-o în seamă, dar era atât de pornită, încât, la un moment dat, a aruncat cu vază în mine. Noroc că am ridicat piciorul instictual, fiindcă altfel mi-l tăia și aveam cine știe ce alte probleme mai grave. I-am spus să înceteze, dar nu a fost chip să o potolești. Ramona s-a băgat și ea în fața mea, să mă apere. Atunci, Daiana m-a tras de cap, mi-a smuls un smoc de păr și mi-a dat un picior pe lângă Ramona. În acel moment, am luat și eu un microfon, unul de jucărie cred, nu era real, și am încercat să mă apăr cu el, eram și speriată, și nervoasă. Nu m-a atins pe față fiindcă s-a băgat Ramona, altfel...În fine, nu vă spun ce înjurii mi-a adresat după violențele acelea, de femeie de cea mai joasă speță”, a declarat Ella în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, apoi, a specificat că este tentată să se adreseze autorităților din România. ”Nu am depus încă plângere în Turcia, dar, voi vedea cum decurg lucrurile și, eventual, voi continua procedurile în țară”.

Ella de la Puterea dragostei a spus totul despre bătaia cu Daiana, dar a și menționat că vrea să plece din show. ”Nu știu cât o să mai rezist în competiție. Astăzi chiar am căutat bilet de avion să plec. Din păcate, nu este nimic valabil. Da, abia aștept să plec. Nu stau să mă lovească nimeni. Eu am fost perna de bătaie a tuturor. Dar pentru ce? De ce? Eu nu mă cobor la nivelul lor, că aș putea și eu să reacționez la fel, dar... Am vrut să plec acasă, dar nu sunt avioane, din păcate”, a spus Ella.