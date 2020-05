In articol:

Ella de la Puterea dragostei trece de o săptămâni prin cele mai grele momente. În ciuda faptului că, în emisiune, încearcă să facță față filmărilor și să nu își trădeze durerea de pe chip, dincolo de camerele de luat vederi, ea

trăiește clipe greu de imaginat și de suportat, mai ales că este departe de casă.

Ella trăiește o dramă, unchii i-au murit, iar părinții ei pot fi în pericol de infectare

Cei care o îndrăgesc pe frumoasa Ella știu că pandemia de coronavirus i-a atacat familia în doar câteva zile. Două persoane dragi din viața ei au închis ochii pentru totdeauna, lupta COVID-19 fiind, în cazul lor, fatală. „Zbor lin, unchiule! Odihnește-te în pace! Vei rămâne în inimile noastre”, a scris Ella pe pagina ei, anunțând astfel moartea primei rude infectate. Apoi, la scurt timp, destinul a fost și mai dur.a pus bruneta pe adresa ei de socializare.

Drama familiei concurentei este cu adevărat mare: doi unchi morți și cu incertitudinea că înainte de a fi fost depistați aceștia ar fi putut infecta și alte persoane. De altfel, Ella se teme de atunci și pentru viața părinților ei. Mai mult, bruneta de la Puterea Dragostei a mărturisit că și soția celui de-al doilea unchi mort se află în spital, infectată la rândul ei.

”Toți copiii unchiului meu sunt plecați peste hotare, tatăl meu a intrat în contact cu el pentru că i-a luat temperatura. Mi-e frică, tatăl meu are diabet. Unchiul meu n-avea nimic, iar în două zile a intrat în comă. Are până în 70 de ani... Mă sună toate verișoarele... Noi nu conștientizăm cât de gravă e situația. Mă gândesc câți oameni sunt la fel acasă. Mi-e frică pentru părinții mei. Tata și mama au avut contact direct, fără mască. Nu m-au ascultat. Am o stare de nervi...”, povestea Ella într-un live, apoi nu a mai postat nimic câteva zile, din respect pentru familia ei.

Sunt devastată, nu pot să dorm, plâng întruna”

Dacă concurenta nu a mai scris nimic pe adresele de socializare, în schimb, ea avea să le spună apropiaților că starea sa este una foarte proastă. Mai bine zis, acum că practic conștientizează toate aceste nenorociri care s-au abătut asupra familiei sale, Ella de la Puterea dragostei este pur și simplu distrusă de la moartea unchilor ei! ”A trecut o săptămână. Nu îmi revin, nu realizez de ce mi se întâmplă mie asemenea nenorociri, nu înțeleg nimic. Sunt devastată, nu pot să dorm, plâng întruna. Mă doare sufletul după persoanele dragi care au plecat de pe această lume și mor de frică să nu li se întâmple ceva mamei și tatălui meu”, a comentat Ella.