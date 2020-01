Jador și Ella de la „Puterea Dragostei” au format un cuplu în casă pentru o perioadă bună de timp. Din păcate, în emisiune, cei doi nu au ajuns la un consens, dimpotrivă, manelistul, după ce a spus despre brunetă că o place mult pentru că este ”deosebită, foarte frumoasă, sensibilă și decentă”, a bătut, surprinzător, în retragere, susținând că nu vrea să aibă nimic cu femeia, fiindcă nu poate avea deloc încredere în ea.

Mai mult decât atât, Jador avea să fie extrem de dur la adresa Ellei, lăsând să se înțeleagă și faptul că nu ar avea caracterul pe care îl …prezintă la televizor. ”Atunci când trec anii, sufletele şi caracterele sunt cele care rămân şi care contează într-o relaţie de durată, aşa cum visez eu să am. Nu spun că ea nu are un caracter frumos, doar că nu este compatibil cu al meu. Uneori, chiar am senzația că are o dublă personalitate, una este pe TV și alta dincolo de lumina reflectoarelor”, a mărturisit concurentul de la Puterea dragostei.

În ciuda faptului că ei nu pot fi împreună, din motive invocate de amândoi, el o acuză de falsitate și trădare, ea de o relație secretă acasă cu o anume Georgiana, fanii tot au decis, recent, să le dedice o melodie, iar pe fundal să ruleze secvențe cu cei doi. În replica, Ella a ținut totuși să facă o precizare .”Vreau să mă respecte măcar pe jumătate cât îl respect eu. Mai bine sufăr acum decât să sufăr o viață întreagă” a transmis concurenta de la „Puterea Dragostei” într-un clip video. Nici Jador nu a rămas dator și a scris și el pe adresa de socializare. ”Nu avem nicio legătură, nici nu vreau să am, nici nu o să am! Sper să-mi respectați decizia pentru că eu chiar vreau să aleg pe cineva care merită inima mea”.

Astfel stând lucrurile, în ciuda revenirii cântărețului în show-ul moderat de Andreea Mantea, cei doi protagoniști nu mai au nici măcar o relație de amiciție în casă. Ca tacâmul să fie complet, Ella de la Puterea dragostei i-a dat și lovitura de grație lui Jador.

