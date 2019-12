În urmă cu vreo două săptămâni, Jador și Ella s-au întâlnit în Londra, iar frumoasa concurentă de la Puterea Dragostei spune că și-a făcut speranțe în ceea ce privește relația lor. Mai mult, după ce s-a întors la Istanbul s-a gândit că ar putea să plece de la Puterea Dragostei de dragul lui Jador.

a spus Ella într-un live realizat la Istanbul, zilele trecute, după ce a încheiat filmările la Puterea Dragostei.

Ella spune că nu numai că Jador nu i-a mai răspuns, deși era clar că văzuse mesajele de la ea, dar bruneta a avut confirmarea că tot ce-i spuseseră unii și alții despre Georgiana, fata care ar fi iubita secretă de acasă a lui Jador, era adevărat.

Ella de la Puterea Dragostei spune că dacă știa că Jador are iubită secretă nu ar fi început o relație cu el

”Zilele trecute, am văzut pe story la Robert, într-un cadru, un rucsac și placă de păr. Robert era acasă la el (n.red. la Jador). Am zis așa, placă de păr nu folosește, iar ghiozdanul ăla mi se părea cunoscut. M-am uitat la pozele ce apăruseră pe internet cu ea (n.red Georgiana, presupusa iubită a lui Jador) și am văzut că seamăna. Mi-am dat seama că ei doi locuiesc împreună. Mi-a confirmat că tot ce mi-a zis a fost minciună.

Eu și cu Jador nu voi mai fi niciodată atâta timp cât există fata aia. Să-l ajute să fie împlinit cu Georgiana. Eu dacă știam că există fata asta, nu aș fi avut nicio treabă cu Jador. Mi-au spus unii și alții, dar nu credeam, am bănuit, dar atât! Acum m-am convins”, a spus Ella de la Puterea Dragostei, care susține că de data aceasta nu vrea să se mai gândească la Jador, a pus punct relației, sentimentelor ei pentru cântăreț.