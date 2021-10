Ella de la Puterea dragostei, piesă dedicată mamei sale bolnave: „Te rog nu pleca...”

In articol:

Ella de la Puterea dragostei trece printr-o perioadă dificilă din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă mama ei, fiind bolnavă de cancer. Mama brunetei a mai fost diagnosticată și cu metastază osoasă. Vedeta se roagă în fiecare zi pentru sănătatea femeii care i-a dat viață.

Pentru a îi aduce zâmbetul pe buze, Ella Tina a lansat o melodie pe care i-o dedică mamei sale.

Piesa ”Mamă” a fost lansată joi, 14 octombrie 2021, iar fosta concurentă de la Puterea dragostei i-o dedică celui mai important om din viața ei. Atunci când a auzit piesa pentru prima dată, mama brunetei a plâns timp de patru ore.

„Am făcut această piesă pentru mama, am dedicat-o pentru mama. Cei de la studio au zis hai să o scoteam, iar eu am zis că da, hai să o scoatem. Dacă o să fie, să fie, o să fie, dacă o să mă abordeze cineva și să simt neapărat acest lucru da, dar altfel nu.

Astăzi a ascultat mama pentru prima oară piesa și mi-a zis că a plâns vreo patru ore, și tata și mama plângeau”, a declarat Ella de la Puterea dragostei.

Ella Tina a lansat o piesă dedicată mamei sale [Sursa foto: Captura Video]

Artista a interpretat pentru prima dată în platoul unei emisiuni televizate. Ella Tina a avut lacrimi în ochi atunci când interpreta versurile piesei dedicate pentru mama ei.

„Mamă, te rog nu pleca azi de lângă fata ta, mai ține-mă tu de mână să cântam iar împreună/ Rămâi mamă lângă noi și în seara de apoi”, sunt două dintre versurile piesei cântate de vedetă.

Ella Tina [Sursa foto: Captura Video]

Ella de la Puterea dragostei, despre problemele de sănătate ale mamei sale: „Este cel mai dureros cancer”

Mama Ellei a început tratamentul cu chimioterapie și cu hormoni, dar boala a avansat deja destul de mult. Acum se confruntă și cu metastaze osoase, iar boala se răspândește și la alte organe.

Fosta concurentă de la Puterea dragostei a mărturisit, pentru, că mama ei urlă din cauza durerii.

„Au fost niste situatii crunte. Acuza niste dureri la nivelul sânului, dar am spus să meargă la medic la un control. I-am spus că vadă despre ce este vorba. S-a depistat că ar avea niste ganglioni și medicii au trimis-o la Iasi sau la Cluj. Am ales Cluj, i-au făcut biopsie și avea o tumoră de 7 cm. Analizezele au arătat că ar avea cancer, a făcut chimioterapie, acum s-a oprit, face niste injectii cu hormoni. S-a ajuns la metastaze osoase, a ajuns și la celalate organe, este cel mai dureros cancer. O aud urlând de durere. E greu să vezi un om în toată firea care plânge ca un copil mic și nu poți să îl ajuți. (…) Din păcate, boala a avansat foarte repede intr-o perioada scurtă. La finalul lui aprilie am mers la Cluj, în două săptămâni au venit rezultatele...” Citește mai multe AICI.