In articol:

După ce au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora Ella de la Puterea dragostei s-ar fi cuplat cu nimeni altul decât interlopul George Pian, bruneta a ținut să lămurească situația și a vorbit deschis despre fotografia care a apărut pe contul de socializare al vărului lui Emi Pian și despre descrierea care dădea de înțeles că între cei doi s-a format o relație. (George Pian a postat o fotografie controversată cu Ella de la Puterea dragostei. Vezi detalii aici)

Ella a vorbit despre presupusa relație cu George Pian. Care este adevărul?

Bruneta a spus pe Instagram Stories că nu are nicio legătură cu George Pian, căruia nu a vrut să îi pronunțe numele, ba mai mult, aceasta a spus că bărbatul doar a venit la ea și a rugat-o să facă o poză cu el. Bineînțeles că și pe Ella a deranjat-o decrierea pe care George a scris-o la fotografie, dar susține că i-a atras deja atenția despre acest aspect.

Mai mult decât atât, fosta concurentă de la Puterea dragostei a dat de înțeles că George Pian a scris acea descriere pentru a-l înțepa pe Jador, cu care se află într-un scandal de mai mult timp.

Ella s-a fotografiat cu George Pian

„Astăzi voi vorbi despre o chestie banală, care a creat controverse în mediul online. Faptul că am făcut o poză cu un domn, nu vreau să îi dau numele, un băiat care este implicat într-un scandal cu o persoană pe care eu o cunosc. EU nu îmi permit să refuz un om care mă salută și îmi cere o poză respectuos. Din respect, mă opresc mereu în trafic. Încerc să vorbesc cu voi mereu.

Faptul că s-a nimerit ca acel băiat să facă o poză cu mine, iar mai apoi să adauge o descriere ca să înțepe pe nu știu cine, nu mă interesează, nu vreau să dau curs acestui subiect care nu își are rostul. I-am atras atenția respectivului și am mers mai departe.

S-a nimerit să fie chiar în parcare, lângă mașina mea. Nu am de unde să știu statului lui social, pot fi criminali în serie. Eu nu am de unde să știu. Asta este viața. Nu mai credeți tot ce se aberează. Eu am atras atenția, deci nu mai am treabă cu respectivul. La revedere. Judecați mai puțin”, a spus Ella despre fotografia în care apare alături de George Pian.