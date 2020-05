In articol:

Recent, în grupurile de fani ai emisiunea Puterea Dragostei a fost distribuită o poză cu o brunetă în ipostaze controversate. Mulți au spus că în imagine ar fi chiar Ella de la Puterea Dragostei. Frumoasa concurentă susține că nu este adevărat, că în poză nu este ea, ci doar o tânără care seamănă cu ea.

”Circulă o poză pe Internet în care se afirmă că aș fi eu. Înțeleg că eu am fruntea lată, dar vă rog să mă analizați din profil, din toate părțile, la ochi, la sprâcene. Nu ne asemănăm deloc. Eu nu am fost niciodată drogată sau beată încât să uit ceea ce am făcut cu iubiții mei. Plus că nu am acceptat niciodată să fiu filmată. Vă rog să vă opriți să mai faceți rău pentru că, nu mă afectează cu nimic. Chiar știu ce am făcut”, a răspuns Ella de la Puterea Dragostei referitor la respectiva poză care circulă în grupurile de fani ai emisiunii.

Câți bărbați a avut Ella de la Puterea dragostei?

Ella de la Puterea dragostei a urcat un vlog pe contul de YouTube, alături de Bianca Comănici, care i-a pus o serie de întrebări destul de personale, dar și despre emisiune. Printre întrebările Biancăi, s-a aflat la un moment dat una care vizează sentimentele Ellei pentru Jador.

La începutul vlogului, Bianca a întrebat-o pe Ella cum este în acest moment din punct de vedere sentimental, iar Ella a mărturisit că își dorește să întâlnească pe cineva. La un moment dat, Ella a dezvăluit un secret surprinzător din viața ei și a mărturisit cu câți bărbați s-a iubit. Bianca a pus-o să facă top 3 foști iubiți, iar Ella a dezvăluit un lucru care nu se știa despre ea. Bruneta a avut doar 3 iubiți. „Păi doar trei am avut. Poate pot să îți zic de ce i-am plăcut”, a răspuns Ella.