Ella, fostă concurentă la Puterea dragostei

Fosta concurentă de la Puterea dragostei, frumoasa Ella, este foarte activă pe rețelele de socializare, unde îi place să-i țină la curent cu tot ce face pe fanii săi. Nu de puține ori însă, bruneta a fost nevoită să dea explicații pentru fiecare gest sau apariție publică.

În repetate rânduri, Ella a fost aspru criticată pentru conținutul pe care îl împărtășește cu prietenii virtuali. Cu puțin timp în urmă, vedeta s-a confruntat cu un nou val de comentarii dure pe Instagram. Ea a postat o fotografie care i-a dezgustat pe cei care au văzut-o. În imagine, deși este îmbracată aproape complet, Ella își arată toate formele. Pentru unii internauți un amănunt a fost prea mult.

Ella, într-o ținută mulată care îi conturează silueta

Colanții purtați de Ella îi arătau atât de bine silueta, încât nicio părticică din corp nu a fost mai ascunsă. Acest lucru i-a oripilat pe câțiva dintre urmăritorii ei, care i-au lăsat mesaje să-i atragă atenția.

„Cum să pui o așa poză? Tu erai o femeie decentă, demnă și cu frica lui Dumnezeu! Pui o poză în colanți în care se vede partea inghinală în totalitate? O femeie decentă nu ar face asta!”, îi reproșează un fan. „Așa îi place ei, ce a aratat în emisiune era doar pentru cameră. Acum a ajuns de tot râsul”, completează o altă susținătoare.

Mesaje dure primite de Ella pe Instagram

Relația controversată a Ellei cu George Pian

Ella s-a luptat recent cu un val de ură în mediul online, după ce au apărut zvonuri conform cărora ea și George Pian sunt într-o relație. Bruneta a venit cu lămuriri și a vorbit deschis despre fotografia care a apărut pe contul de socializare al vărului lui Emi Pian și despre descrierea care dădea de înțeles că între cei doi s-a format o relație.

Vedeta a spus pe Instagram Stories că nu are nicio legătură cu George Pian, căruia nu a vrut să îi pronunțe numele, ba mai mult, aceasta a spus că bărbatul doar a venit la ea și a rugat-o să facă o poză cu el.

Ella, alături de George Pian

Bineînțeles că și pe Ella a deranjat-o decrierea pe care George a scris-o la fotografie, dar susține că i-a atras deja atenția despre acest aspect. Mai mult decât atât, fosta concurentă de la Puterea dragostei a dat de înțeles că George Pian a scris acea descriere pentru a-l înțepa pe Jador, cu care se află într-un scandal de mai mult timp.

„Faptul că am făcut o poză cu un domn, nu vreau să îi dau numele, un băiat care este implicat într-un scandal cu o persoană pe care eu o cunosc. EU nu îmi permit să refuz un om care mă salută și îmi cere o poză respectuos. Faptul că s-a nimerit ca acel băiat să facă o poză cu mine, iar mai apoi să adauge o descriere ca să înțepe pe nu știu cine, nu mă interesează, nu vreau să dau curs acestui subiect care nu își are rostul. I-am atras atenția respectivului și am mers mai departe”, spunea Ella, pentru a-i calma pe fanii săi.