Ella, fosta concurentă de la Puterea dragostei, dezvăluiri dureroase despre relația cu Jador! „Este extrem de gelos”

Cu lacrimi în ochi, Ella Tina, fosta concurentă de la Puterea dragostei, a făcut dezvăluiri neștiute până acum despre relația cu Jador.

Tânăra a povestit că în urmă ceva timp a crezut că a găsit bărbatul perfect, alături de care avea să-și petreacă eternitatea, dar realitatea era cu totul alta.

Situația a fost intens influențată și de problemele de sănătate cu care se confruntă mama ei, care de la un cancer la sân a ajuns la metastaze osoase. Astfel, Jador părea o opțiune bună pentru a-și mai alina durerile sufletești și pentru a simți un strop de iubire. Din nefericire, Ella nu a avut relația pe care și-a dorit-o, dar a învățat lecții prețioase.

„Viața mea sună ca o dramă. Nu aș vrea să sune, dar parcă doar perna mea cred că știe câte lacrimi am vărsat, câte rugăciuni care nu au fost ascultate, câte strigăte către Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi cer să îmi dea putere să accept situația cu mama mea, să îmi dea putere să iubesc, deși este greu în perioada aceasta și să fiu iubită. Eram în aceeași casă și constrânsă de împrejurări el a fost să îmi placă, să îmi cadă cu tronc. M-am si bazat pe faptul că părinții lui provin din aceeași religie cu a părinților mei și am zis să încerc ceva.

Aveam nevoie de un om care să mă susțină moral, pentru că era foarte greu în competiția respectivă. Simțeam nevoia să fiu lângă cineva care are experiență. Cu carisma lui, cu prostimea lui cumva m-a cucerit. Și am fost implicată într-o relație toxică. Cred că la momentul respectiv l-am iubit, au fost ceva sentimente destul de puternice. De multe ori am vrut să pun punct, mă gândeam că nu este pentru mine. Ulterior citeam mesaje, mai vorbeam cu prieteni care ne cunoșteau și cumva parcă mă mai împingeau să mai trag, să-l mai ascult, să-l mai primesc, să mă vad cu el, deși rezultatul era același” a spus aceasta în emisiunea online moderată de Mihai Ghiță de pe canalul de Youtube theXclusives.

Ella, fosta concurentă de la Puterea dragostei, curtată și de Jador și de Bogdan Mocanu: „A m avut cumva de ales între cei doi”

Tânăra spune că relația cu Jador nu a funcționat pentru că artistul era foarte gelos, iar uneori spune că se simțea în unele momente chiar folosită. De asemenea, după ce a intrat în casa Puterea dragostei o curtau atât Jador, dar și bunul său prieten Bogdan Bocanu, așa că ea a fost pusă în situația de a alege.

„De fiecare dată când mă întâlneam cu el încercam să îi dăruiesc iubire. Nevând iubire în trecut, m-am obișnuit să dăruiesc iubire, chiar dacă eu poate nu am primit. A fost toxică relația pentru că este extrem de gelos, își face filme extrem de mari, ascultă foarte mult de oameni. La momentul respectiv conta pentru el faima și doar atât. În unele situații m-a folosit, consider că da. La Puterea Dragostei, voiam să dovedesc alor mei și nu numai că orice negativ va ieși la suprafață. Mă căutau și Jador și Bogda Mocanu la început, am avut cumva de ales între cei doi”, a declarat Ella în emisiunea „În Oglindă”.

Ella: „ Jador a continuat să mă sune inclusiv lunile trecute”

Tânăra mai spune că ea a fost cea care a pus capăt relației cu Jador și nu artistul a tras linie, ba chiar a continuat să se intereseze de a și în urmă cu câteva luni, când Ella era deja într-o relație cu un bărbat. Ea spune că Jador era o persoană diferită la Puterea dragostei, față de cum era în spatele camerelor de luat vederi.

„Poate o să râzi, dar lui Jador eu i-am dat vânt, eu nu l-am mai dorit. Jador a continuat să mă sune inclusiv lunile trecute, când eu eram cu iubitul meu actual, și suna în disperare. L-am blocat, nu ne potrivim. Ultima noastra întrevedere a fost când m-a chemat la un restaurant. Nu am putut să stau mai mult de 5 minute pentru că nu îl vedeam băiatul pe care mi-l doresc. Eu l-am cunoscut în afara camerelor, din toate punctele de vedere. Cu băiatul care era pe tv când era la Puterea Dragostei, îmi doream, dar cu băiatul din spate nu îmi doresc și i-am spus-o și în față. Eu am avut o poveste cu el, ceva sentimental. El poate e un om extraordinar, dar eu vorbesc emoțional”, a mai dezvăluit tânăra.