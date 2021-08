Ella, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, planuri mari de viitor cu iubitul cu care este de trei luni împreună! „Logodnă, nuntă și apoi copii”

Ella Tina [Sursa foto: Instagram] 13:23, aug 15, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Ella Tina, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, pare că și-a găsit liniște și a cunoscu fericirea alături de actualul ei iubit. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de doar trei luni, dar judecând după ultimele declarații ale focoasei tinere, relația lor este foarte intensă și bazată pe sentimente puternice și sincere.

Fosta iubită a lui Jador are planuri mari de viitor atunci când vine vorba de viața privată. Ea este pregătită să-și întemeieze o familie frumoasă și numeroasă alături de partenerul ei de viață. Ella este foarte discretă în ceea ce privește relația ei, iar până acum nu a vrut să le dezvăluie fanilor numele sau chipul bărbatului care i-a furat inima.

„El are totul. Nu am crezut niciodată că găsești pe cineva care să te completeze complet, dar am găsit. Suntem de trei luni și ceva împreună, trăim intens pentru că suntem în fiecare zi împreună. Nu locuim împreună, încă, dar ne înțelegm foarte bine. Trăim totul spontan. Am sentimente sincere și pe el îl văd un om foarte sincer, dar se poate întâmpla orice.

Viața nu constă în cadouri, lucrurile se pot face împreună, dar cred că cel mai important este ce simți când ești lângă omul acela, el îmi oferă liniștea aia necesară. Vreau să-l păstrez secret cât pot, nu pot să spun cum îl cheamă. Pot da doar o inițială: M”, a declarat Ella Tina într-o emisiune tv.

Ella Tina [Sursa foto: Instagram]

Ella vrea să se mărite cu actualul iubit și să-i facă 8 copii!

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei spune că se vede în fața altarului cu partenerul ei de viață și abia așteaptă acest moment. Ella vrea să-i dăruiască iubitului ei opt fetițe, însă vrea ca lucrurile să decurgă normal în relația lor. Astfel, ea nu vrea să se grebăească, ci speră ca totul să fie pas cu pas: mai întâi logodna, nunta, iar abia la final să mai fie vorba și despre copii.

„Da, îl văd (nr. viitor soț). Îmi doresc copii, îmi plac, vreau opt fetițe, am văzut la mătușile mele cât e de frumos. Visez la patru blonde și patru brunete plus că mama vrea nepoței. Dacă e să se întâmple, se întâmplă, dar eu îmi doresc să fac totul pas cu pas: logodnă, nuntă și apoi copii”, a mai adăugat focoasa brunetă.