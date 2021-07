Ella, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, s-a fotografiat alături de noul iubit! Cât de apropiați sunt cei doi

Ella [Sursa foto: Instagram] 17:55, iul 20, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Ella, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, pare că este în culmea fericirii. Ultima postare de la InstaStory vorbește de la sine, mai ales că se afla în compania unei persoane cu care se simțea foarte bine și era foarte apropiată.

Focoasa brunetă a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente din casa Puterea Dragostei și chiar și după ce a părărsit show-ul continuă să fie urmărită pe rețelele de socializare de telespectatorii fideli ai emisiunii. Ella și-a constuit o comunitate numeroasă pe platformele sociale și îi ține pe concurenți tot timpul la curent cu ceea ce s-a mai întâmplat în viața ei. Recent, tânăra i-a luat prin surprindere cu o fotografie în care apărea alături de un domn misterios.

Ella [Sursa foto: Instagram]

Ella, îndrăgotită până peste cap! Cum s-a fotografiat alături de noul partener de viață

Internauții nu au putut să nu observe că focoasa brunetă pare mai fericită ca niciodată. Ea și-a găsit liniștea în brațele noului iubit, a cărui identitate nu a dezvăluit-o până acum. Ella s-a afișat cu noul partener de viață pe rețelele de socializare, spre deliciul fanilor, iar chipul ei este ca o carte deschisă.

Ella și noul iubit misterios [Sursa foto: Instagram]

În fotografie, cei doi sunt foarte apropiați, iar tânăra pare că se simte foarte bine în compania iubitului ei, ba chiar, i-a dedicat și o melodie acestuia.

Ce spune Ella despe o posibilă împăcare cu Jador

La fotografia cu ei doi rula melodia „Love me like you do (Iubește-mă cum o faci doar tu)” de la Ellie Goulding.

Ella și Jador au format un cuplu n urmă cu ceva timp, însă povestea lor de dragoste a ajuns la final. Fanii emisiunii Puterea Dragostei au sperat la o împăcare, dar iată că aceasta nu s-a întâmplat și nici nu se va mai întâmpla, potrivit declarațiilor făcute de focoasa brunetă.

Ea a mai dezvăluit că artistul a căutat-o, însă nu mai există nicio șansă ca ei doi să mai formeze un cuplu.

„Chiar nu vreau, sub nicio formă, ce a fost a fost, viața mea continuă, viața mea continuă fără el. Poate e ok să fim amici, dar atât. M-a mai căutat, într-adevăr, dar nu știu cine a dat zvonul. Oricum el nu e un bărbat foarte stabil datorită job-ului pe care îl are, el e un băiat iubitor ” a declarat Ella Tina în emisiunea tv unde a fost invitată.