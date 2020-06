In articol:

După ce a ieșit la iveală faptul că Daiana a bătut-o pe Ella de la Puterea Dragostei, după mai multe săptămâni în care cele două concurente și-au tot aruncat săgeți, aceasta din urmă a rupt tăcerea și a vorbit despre momentul care i-a șocat pe fanii emisiunii, care cer acum descalificarea Daianei.

Ella vrea să părăsească emisiunea după scandalul cu Daiana

Daiana i-a spus Ellei în față că nu o mai poate suporta, iar după câteva zile în care nu a participat la emisiune, din cauza certurilor cu Gabi, bruneta s-a întors plină de furie în casă și a izbucnit la adresa Ellei.

După ce s-a aflat de scandalul de la filmări, Ella a făcut un live pe contul de Instagram, acolo unde și-a exprimat părerea despre Daiana și a spus că își dorește să părăsească casa Puterea Dragostei. Mai mult, aceasta a și căutat bilet de avion spre România.

„Asta arată caracterul ei. Atâta respect are ea. N-am ce să zic. Dacă asta este capacitatea ei, eu nu mă bag. Dacă prin asta își arată demnitatea, foarte bine. Să o facă în continuare.

Nu știu cât o să mai rezist în competiție. Astăzi chiar am căutat bilet de avion să plec. Din păcate, nu este nimic valabil. Da, abia aștept să plec. Nu stau ca nimeni să mă lovească nimeni. Eu am fost perna de bătaie a tuturor. Dar pentru ce? De ce? Eu nu mă cobor la nivelul lor, că aș putea și eu să reacționez la fel, dar... Am vrut să plec acasă, dar nu sunt avioane, din păcate”, a spus Ella pe live.

Daiana de la Puterea Dragostei a bătut-o pe Ella

Daiana i-a spus verde în față Ellei că nu o suportă, însă nimeni nu s-ar fi gândit că totul ar merge atât de departe. Se pare că după câteva zile în care Daiana nu a perticipat în emisiune din cauza suferinței provocate de Gabi, s-a întors și mai plină de furie.

„Am înțeles că are și vânătaie pe cap sau ceva de genul. Daiana a lipsit câtea zile din emisiune, nu a vrut să intre, cu Gabi, că ea suferă și așa mai departe. Ce a făzut ea zilele astea? S-a uitat la emisiunile din urmă. Toate episoadele de acum 2-3 săptămâni și a ajuns la concluzia că nu i se pare normal comportamentul Ellei și al Bernei”, au spus vlogerițele Reea și Tina.

Daiana de la Puterea Dragostei ar fi fost luată la mișto de Ella și Berna, motiv pentru care plănuise încă de cu o seară înainte de a intra în emisiune să o bată pe Ella și pe Berna. Vlogerițele au dezvăluit că Andreea Pirui și Ligi ar fi știut de planul diabolic al Ellei și chiar au pus paie pe foc.

„Au băgat-o pe Daiana la înaintare să se bucure de amândouă. Ele două deja știau. A și spus: mâine în emisiune le bat rău. Din câte am înțeles a lovit-o foarte tare la picior, a aruncat cu o vază în ea, a scuipat-o și a tras-o de păr pe Ella”, au mai spus cele două fete apropiate concurenților din casa Puterea Dragostei.

Cele două vloggerițe au spus că Ramona a fost cea care s-a băgat să le despartă pe cele două fete. La un moment da s-ar fi băgat în scandal și Andreea Pirui, însă doar atât. Restul fetelor se uitau ca la un spectacol. Ca și cum nu totul ar fi ea ajuns, după ce Daiana a bătut-o pe Ella în emisiune, i-a promis o nouă rundă la hotel. Ella ar fi încercat să se apere și a încercat să arunce cu un ghiveci în Daiana, însă nu a mimerit-o.

Ella a fost sfătuită de Andreea Mantea să depună plângere la poliție însă nu se știe până în acest moment dacă a făcut sau nu acest lucru.