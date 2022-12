Ella, prima reacție după ce a fost acuzată că nu ține doliu după moartea mamei sale! Aparițiile provocatoare ale brunetei i-au enervat la culme pe internauți

In articol:

În urmă cu circa o lună, Ella a trecut prin una dintre cele mai grele perioade din viața sa, când mama sa s-a stins din viață după ce a pierdut lupta cu cancerul. Devastată de durere, la vremea aceea a scris un mesaj în mediul online în care a menționat că va avea nevoie de o perioadă de liniște și, implicit, să renunțe la rețelele de

socializare și să amâne proiectele în care este implicată.

După câteva zile în care a stat departe de mediul online, fosta concurentă de la „Puterea dragostei” a revenit alături de fanii ei, începând cu live-urile pe TikTok, acolo unde a împărtășit cu internauții detalii neștiute despre moartea celei care a adus-o pe lume. La câteva săptămâni distanță, Ella a început să-și reia activitatea complet în mediul online și, implicit, să posteze în spațiul public imagini și filmulețe în ținute provocatoare, aranjată din cap până în picioare. Se pare că acest lucru nu a fost pe placul fanilor ei, care s-au grăbit s-o judece din cauza faptului că nu poartă doliu în urma morții mamei sale.

Ella, prima replică după ce a fost acuzată că nu ține doliu după moartea mamei sale

Ella a primit numeroase mesaje din partea internauților referitoare la atitudinea sa pe care aceștia o consideră necorespunzătoare după moartea unui părinte. Cei mai mulți dintre aceștia au acuzat-o că nu procedează corect față de cea care i-a dat viață, îndemnând-o să fie mai discretă o perioadă în ceea ce privește aparițiile sale.

„Nu e vorba de etnie, de absolut nimic dar totuși nici 6 săptămâni nu au trecut de când a murit mama ta, așa este ca doliul se tine in suflet, dar la 5 săptămâni in roșu in petrecere e deja mult! Mama ta, dacă ai fi murit tu ea nu făcea așa categoric !(un exemplu) Fiecare e liber sa facă ce dorește dar parca v-ați întors cu c***-n sus prea rău, Dumnezeu sa o ierte!”, „Nu mai jelești, ai trecut la aere”, „Tata a murit acum 1 an jumătate, știu, doliul se poate in suflet însă eu nici nu mai pot zâmbi… nu mi-am revenit… tu...”, sunt doar câteva dintre mesajele pe care Ella le-a primit din partea internauțlor.

Ella a oferit un răspuns fără să stea pe gânduri. Tânăra a menționat că ședințele foto în ținute provocatoare fac parte din activitatea ei profesională și că este necesar să-și reia proiectele, după ce a luat o pauză de câteva zile. De asemenea, a lăsat să se înțeleagă că doliul se ține în suflet și că se simte mult prea judecată de cei din jur.

„Mi se pare că lumea mă judecă ca pe președinte! Se vede clar că sunt la o ședință foto, iar eu trebuie să-mi reiau activitatea!”, „Sa nu-ți pese de ce cred alții, viata ta e ca o carte din care ei vad doar titlul. Adevărul din toată povestea îl cunoști doar tu si Dumnezeu!”, au fost răspunsurile oferite de Ella.