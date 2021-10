Ella și-a deschis sufletul și a povestit totul despre problemele de familie! „Când tata mă lovea, el mă alina”

In articol:

Tânăra a vorbit despre obstacolele prin care a trecut și cum viața nu a iertat-o deloc, ci a supus-o la grele încercări. Aceasta a povesti că atunci când era la concurentă la Puterea dragostei a aflat că unchiul și mătușa ei au decedat, iar vestea pur și simplu a devastat-o.

A trebuit să-și pună o mască de fericire și să ascundă durerea care o măcina pe interior.

Tânăra spune că unchiul ei era pentru ea ca un tată. Atunci când adevăratul ei tată o bătea și o certa, unchiul era mereu acolo să o aline.

„Au fost multe momente în care mi-a fost greu la Puterea Dragostei. Cel mai greu a fost atunci când mi-am pierdut ambii unchi în 24 de ore și nu am putut să vin acasă deoarece era închisă granița. Unul dintre ei mi-a fost ca un tată și a fost extrem de greu. Eu câștigam din ce în ce mai multe premii și toți colegii aveau pretenții de la mine. Mă simțeam datoare să fiu activă, deși sufletul meu era praf. La momentul respectiv îi simțeam lipsa lui Jador pentru că el cât de cât mă susținea, era alături de mine. Am fost distrusă, nu îmi venea să cred.

Când tata poate mă certa, el (n.r.- unchiul care a murit) mă alina, când tata mă lovea, el mă alina. Și unchiul și mătuța mi-au fost alături, mă adopesteau pentru că eu mă adăposteam câte două trei zile pentru că erau dureroase bătăile. Dar asta nu înseamnă că nu l-am iubit pe tata sau că nu îl iubesc sau nu va fi tatăl meu până va închide ochii”, a declarat Ella în emisiunea online „În Oglindă”.

Ella Tina [Sursa foto: Captură video ]

Citeste si: Cristian Cioacă, dezvăluiri despre cazul Elodia: „Mă înşela, a trebuit să fac asta”- bzi.ro

Ella, despre problemele grave de sănătate ale mamei sale

Cu vocea tremurată și cu lacrimi în ochi, fosta concurentă de la Puterea dragostei a povestit totul despre starea de sănătate a celei care i-a dat viață.

Avea cinci ani, iar toată familia încerca să o protejeze și să nu-i spună despre problemele de care suferă mama ei. Femeia avea puroi la sân, iar medicii nu-i dădeau foarte mari șanse de viață, dar a trecut peste această cumpănă. De asemenea, mama Ellei este nevăzătoare, dar cu toate acestea îi apăra fiica, iar când tânăra era pedepsită de tată și țipa, mama ei mergea să o protejeze, iar unori încasa chiar palma care-i era destinată ei.

Citeste si: EXCLUSIV Ella Tina a izbucnit în lacrimi! Tânăra a spus totul despre boala mamei ei: „Este cel mai dureros cancer”

În prezent, mama Ellei are în continuare probleme grave, a fost diagnosticată cu cancer la sân, ajungându-se chiar la metastaze osoase.

Citeste si: Ella, fosta concurentă de la Puterea dragostei, dezvăluiri dureroase despre relația cu Jador! „Este extrem de gelos”

„Am crescut într-o casă modestă, o casă cu de toate. Mama mea este o femeie și a fost o femeie extraordinar pe frumoasă, o femeie cu părul lung, brunetă, cu ochii negri, calzi, dar din păcate fără vedere. Tata este un om înalt, brunet, cu ochii verzi, un om impunător, cu bunătate, dar extrem de exigent cu familia. (…)

La cinci ani era să îmi pierd mama, când a fost depistată cu 5 kilograme de puroi la sân și medicii îi dădeau foarte puține șanse. Ai mei se ascundeau de mine, familia, bunicii, toți se ascundeau de mine și nu înțelegeam de ce. Am început să îl urmăresc pe tata, l-am urmărit vreo 10 kilometri să văd unde se duce. M-a zărit la un moment dat și m-a luat cu el. Nu înțelegeam gravitatea situației, dar simțeam că este ceva rău. Eram un copil. Ulterior, la câteva luni distanță, s-a transferat la sânul celălalt și atunci am înțeles că este extrem de grav. S-a dus la spital, a fost operată și doar atunci țin minte că medicul i-a spus tatălui meu că doar Dumnezeu a salvat-o.

Mama, nevăzând, unde mă vedea țipând, acolo se ducea. Și mai primea și ea câte o vargă, câte o nuia, câte o palmă din greșeală, pentru că încerca să-și acopere puiul cu brațele ei. Ei s-au convertit într-o religie extrem de strictă, o anexă a penticostalilor. Eu am crescut la penticostali și am văzut alte moduri. Îmi plăcea foarte mult, aveam atribuțiile mele în biserică, eram solistă de mică. Deodată am trecut la anexa respectivă. Nu înțelegeam trecerea asta. Dacă purtam fustă de blugi, nu era ok și primeam o palmă, pedeapsă. Fusta trebuia să fie până în pământ, baticul trebuia să fie mai lung, cu colțuri. Erau nenumărate, toate erau destul de dureroase. Mai existau persoane de față când primeam câte o palmă și mie îmi era rușine”, a mai spus aceasta în emisiunea moderată de Mihai Ghiță.