Ella Tina, dovada că așteaptă venirea pe lume a unui copil! Gestul cu care tânăra s-a dat de gol că este pregătită să devină mamă

Ella Tina și-ar fi dorit ca mama sa să rămână în viață și să își poată strânge nepoțeii în brațe, însă viața a avut un cu totul alt plan pentru cele două. Nu puține au fost dățile în care fosta iubită a lui Jador a declarat că își dorește să întemeieze o familie și să devină mămică, însă până acum visul nu i s-a îndeplinit.

Cu toate acestea, speră că va veni ziua în care să aducă un copil pe lume alături de bărbatul care să o facă pe deplin fericită. Până atunci, însă, Ella postează în mediul online imagini adorabile găsite în mediul online cu bebeluși, semn că așteaptă cu nerăbdare ca în viața ei să apară o astfel de minune.

Ella Tina simte din plin lipsa mamei sale, iar dorința de a de veni mămică devine din ce în ce mai puternică în acest momente cu cât nu mai are alături o persoană care să o iubească necondiționat, cu care să discute chiar și cele mai intime subiecte.

Ella Tina a pierdut o sarcină după e a aflat că este înșelată

Ella are în spate o dramă pe care a dezvăluit-o în urmă cu un an, în cadrul emisiunii online „Detectorul de minciuni”. Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a trăit șocul vieții ei când, în urmă cu mai mult timp, a pierdut o sarcină pe care nu știa că o are, în momentul în care și-a văzut iubitul sărutându-se cu altă femeie.

„ Spuneam că mă atașez de un bărbat și că mă gândesc la viitor. Cred că orice femeie, care întreține relații intime, există posibilitatea să se gândească la viitor. Am făcut un test, care a ieșit pozitiv. Vreau să păstrez pentru mine cine era tăticul. Nu e de curând. Acea persoană, l-am prins că m-a înșelat, atunci s-a întâmplat... Eu nici n-am știut, de fapt, că sunt însărcinată. Am aflat ulterior. A fost super nașpa... Vreau să zic că l-am pierdut, în momentul în care el mi-a zis că e într-un loc și el nu era în locul respectiv și l-am văzut cu o femeie sărutându-se. M-am umplut de sânge, în mașină eram... de la șoc! Dar eu nu realizam ce s-a întâmplat cu mine, a fost foarte dureros. M-am dus la spital și mi s-a zis că am pierdut un copil”, a povestit Ella Tina, fosta concurentă de la Puterea Dragostei.