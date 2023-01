Ella Tina, la capătul puterilor! A fost și la spital și tot nu-și revine: „Nu știu ce se întâmplă cu mine de trei zile”. A apelat la ajutorul fanilor

In articol:

Ella Tina a atras atenția publicului în urma participării sale la „Puterea Dragostei”, iar de atunci se bucură de un adevărat succes. Pe tot parcursul emisiunii, frumoasa brunetă a câștigat de partea sa foarte multe persoane care o îndrăgesc și care o urmăresc pe rețelele de socializare.

În urmă cu puțin timp, aceasta a postat un videoclip în care le spunea fanilor ei că nu în ultimele trei zile nu s-a simțit prea bine, astfel că după ce a ajuns la spital, iar problemele ei nu s-au ameliorat, a cerut ajutorul internauților.

Ella Tina se confruntă cu probleme de sănătate: „Am fost și la spital”

Recent, vedeta a postat un videoclip pe pagina sa de Instagram, în care le povestea urmăritorilor ei că de trei zile nu se simte tocmai bine. Durerile de stomac cu care are de-a face au trimis-o direct la spital, dar se pare că situația nu s-a ameliorat mai deloc. Astfel că Ella a le-a cerut sfatul fanilor de pe rețelele de socializare.

„Nu știu ce se întâmplă cu mine, dar de trei zile am o durere de stomac. Nu știu ce se întâmplă! Cred că am făcut o criză stomacală, am fost și la spital. Cred că de la stres, dar dacă aveți ceva leacuri băbești, orice, vreau toate variantele. Nu am dormit toată noaptea și încă persistă durerea asta de stomac, cumva mă arde…e ceva groaznic”, a spus bruneta pe contul său de socializare.

Ella Tina a suferit enorm, după ce și-a pierdut mama

Anul 2022 a fost unul dificil pentru fosta concurentă de la Puterea Dragostei, deoarece aceasta a fost nevoită să își ia rămas-bun de la cea mai importantă persoană din viața ei, mama sa. Bruneta și-a anunțat urmăritorii despre cumplita pierdere suferită pe rețelele de socializare și a mărturisit că o va iubi veșnic pe cea care i-a dat viață.

„Drum liniștit mama, te iubesc și te voi iubi veșnic, mama mea dragă! Unicul om care m-a iubit veșnic!”, a scris Ella în mediul online, răpusă de durere.