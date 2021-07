Ella Tina trece prin momente cumplite. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei, mărturisiri triste: ”Cineva din familia mea, extrem de drag...”

Ella de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram] 17:26, iul 14, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Ella Tina a fost una dintre cele mai iubite concurente de la Puterea Dragostei. Bruneta a fost îndrăgită de către oamenii de acasă, pe vremea când se afla în cel de-al doilea sezon al emisiunii fenomen de la Kanal D, iar dovadă au stat voturile foarte multe pe care aceasta le-a primit ca să ajungă favorita săptămânii.

După Puterea Dragostei, Ella a continuat să țină legătura cu susținătorii ei, pe care i-a ținut la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei, fie vacanțe, legături amoroase sau chiar lucruri triste.

Cum fosta concurentă de la Puterea Dragostei a lipsit puțin de pe Instagram, urmăritorii ei din mediul online s-au îngrijorat. Fosta iubită a lui Jador le-a transmis un mesaj, într-un sfârșit, susținătorilor ei prin care le explica tot ce se întâmplă în viața ei, în ultima perioadă. Vedeta susține că nu este cea mai roz situație din viața ei, însă încearcă să se bucure de fiecare moment.

Ella de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Ella de la Puterea Dragostei și-a îngrijorat susținătorii cu absența ei

Ella Tina a povestit că cineva din familia ei, o persoană care ii este extrem de dragă, se confruntă cu ceva probleme, fiind într-o cumpănă mare. Tocmai din acest motiv, bruneta încearcă să fie cât mai aproape de persoanele dragi și să petreacă timp prețios alături de ele.

”Primesc extrem de multe intrebari, ma intrebati daca sunt bine, daca am patit ceva...nu, eu personal nu am patit nimic, dar cineva din familia mea, extrem de drag intampina o cumpana foarte mare, iar eu trebuie sa fiu alaturi. Probabil pe parcurs veti afla despre ce este vorba, unii dintre voi banuiti si vreau sa-mi petrec timpul aproape de persoanele dragi...nu sunt in cea mai roz situatie a vietii mele, dar ma multumesc ca inca suntem in viata si ma bucur de fiecare moment alaturi de persoanele dragi ”, a mărturisit fosta concurentă de la Puterea Dragostei, pe contul ei de Instagram.