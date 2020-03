Ella de la “Puterea Dragostei” și-a făcut injecții în scalp pentru stoparea căderii părului. Din cauza coafatului des, dar și a stresului, brunetei i-a căzut tot mai mult păr în ultima perioadă, iar acest aspect a îngrijorat-o. Ella a căutat ajutor la specialiștii din clinicile de înfrumusețare.

“In ultima perioadă am avut părul foarte afectat din cauza coafatului excesiv, stresului și așa mai departe. Părul meu și-a pierdut din strălucire și a început să-mi cadă tot mai mult, am încercat pe parcurs tot felul de tratamente și măști, dar fără niciun efect. M-am interesat ce tratamente aș putea să-mi fac pentru podoaba capilară. L-am cunoscut pe Dr. Andrei Gregorian, managerul unei clinici din Capitală, dar și pe specialiștii din clinică. Mi s-a recomandat unicul tratament pentru creșterea și regenerarea părului, Terapia PRP pentru scalp. Sunt necesare 5 ședințe, distanța între ședințe să fie de 2 săptămâni. Eu am făcut abia prima ședință și mă simt extraordinar! Abia aștept să văd rezultatul!”, spune Ella de la “Puterea Dragostei”.

Mai multe imagini și detalii regăsiți în vlogul făcut de Ella:

Astfel, Ella a făcut, zilele trecute, prima ședință din tratamentul pe care i l-au recomandat specialiștii clinicii.

“Terapia Vampir pentru alopecie presupune următoarele: recoltarea unor eprubete cu gel separator în ele, centrifugarea acestor eprubete cu sânge în ele. În urma centrifugării se separă plasma bogată în trombocite de sângele care conține eritrocite și leucocite. Nu ne interesează decât acea plasmă care este bogată în trombocite. Plasma este de 2 feluri: bogată și săracă în trombocite, de unde și denumirea PRP (Platelet Rich Plasma - Plasmă bogată în trombocite), sau PPP (Platelet Poor Plasma – Plasmă săracă în trombocite). Astfel, se injectează -doar plasma aceea bogată în trombocite – la nivelul scalpului pentru stoparea căderii părului și pentru stimularea creșterii foliculilor piloși ai zonei. Procedura se efectuează cu anestezie locală, durează 30 de minute, se recomandă 3-5 ședințe spațiate la 2-3 săptămâni între ele. A se repeta anual pentru maximizarea efectelor”, explică Dr. Andrei Gregorian, managerul clinicii din Capitală.