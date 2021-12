Ellie White a abandonat căutarea unei noi bone, după ce a schimbat peste 18 angajate, până acum. Artista și soțul ei au decis să aibă grijă singuri de cei doi copii: "Ultima a fost faină"

In articol:

Ellie White și soțul ei, Doru Tincă, au făcut recent o serie de schimbări în viața lor. Când s-au mutat la Brașov, artista și bărbatul au renunțat să caute o nouă bonă, după ce au schimbat până acum mai mult de 18.

Așadar, cei doi au considerat că este mai bine să se ocupe singuri de copii, fără ajutor.

Ellie White: "Trăiască vecinii! Dacă e să plecăm seara, avem cu cine să îi lăsăm"

Ellie White și soțul ei au dezvăluit că s-au descurcat destul de greu până acum, în privința celor doi copii pe care îi au împreună. Artista a mărturisit că din cauza programului aglomerat nu reușea să se ocupe prea mult de cei mici, așa că a apelat la ajutorul unei bone. Ghinionul a făcut, însă, ca solista să nu găsească persoana potrivită, căci a schimbat nu mai puțin de 18 angajate: "Ultima bonă a fost faină, Flori. Am plecat noi la Brașov, ne-am mutat noi la Brașov și ea s-a angajat în altă parte. Dar acum nu mai avem nevoie, pentru că sunt destul de mari copiii, Mihăiță face 9 ani, Maria are 6 ani jumătate. (…) Trăiască vecinii! Dacă e să plecăm seara, avem cu cine să îi lăsăm.", a declarat Ellie White, pentru Ciao.ro.

Ellie White și soțul ei, alături de cei doi copii [Sursa foto: Instagram]

"Nu am renunțat la bonă după numărul 18 parcă, nu știu la cât am ajuns… Acum, dacă ar fi nevoie, ne-ar trebui o guvernantă probabil. Care să stea să facă diverse lecții cu ei și să stea să îi supravegheze seara. (…) Dar dacă ei trebuie să facă lecții online, din păcate, unul din părinți trebuie să se sacrifice să stea aproape. Nu neapărat să stai să faci lecții cu el. Că le fac online cu profesorul. Dar sunt probleme, mai apare o defecțiune, mai trebuie să îi dai ceva și atunci nu ai ce să faci. Unul dintre părinți e blocat tot timpul acasă.", a completat-o Doru Tincă pe soția lui.

Ellie White și soțul ei, Doru Tincă [Sursa foto: Instagram]

"Ne bucurăm că merg copiii la școală"

Ellie White și Doru Tincă au recunoscut că întoarcerea elevilor în școli, odată cu relaxarea restricțiilor pandemice, a fost benefică pentru ei, pentru că în acest mod au reușit să dedice mai mult timp muncii.

Acum, cei doi soți își împart sarcinile când vine vorba de studioul de producție muzicală pe care l-au deschis, astfel încât să se poată ocupa și de micuții lor: "Ne bucurăm că merg copiii la școală, că, în sfârșit, putem să lucrăm, că lucrăm în reprize, 3 ore unul, 5 ore celălalt, să ne completăm. Facem cu schimbul, cu atât mai mult cu cât acum ne-am și deschis studio de producție muzicală și îți dai seama că suntem în priză, el la birou, eu la studio, fiecare cu biroul lui.", au mai spus artista și tatăl copiilor ei, pentru sursa amintită.