Ellie White a fost confirmată cu COVID-19

Ellie White a fost confirmată cu noul COVID-19. Artista povestește pe blogul său că virusul a țintuit-o 3 zile la pat, cu febră de până la 39 de grade, durere în piept, dureri de cap, senzație de durere la atingere, tuse ușoară și oboseală cronică. Cu toate acestea, Ellie consideră că a avut o formă ușoară a bolii.

După ce a primit confirmarea testului pozitiv, aceasta a făcut anunțul public pentru a atrage atenția oamenilor asupra nevoii de a se proteja și de a avea grijă de sănătate. Aceasta consideră că un organism puternic, poate trece mai ușor peste infectarea cu acest virus.

”Acum mă simt mult mai bine față de cum m-am simțit în weekend, când au și apărut simptomele: febră mare, 39, durere peste tot în corp, durere de cap, de ochi, presiune pe piept, oboseală, ca o gripă foarte violentă. În weekend chiar am leșinat prin casă, a fost oribil, dar nu m-am plâns. Am avut un moment de neatenție și am luat acest virus, atât eu, cât și Doru, care acum e la spital pentru investigații. Medicul de familie mi-a recomandat să stau acasă și să mă tratez și doar dacă apar simptome mai grave, cum a avut Doru astăzi, doar atunci că merg la spital. El este încă acolo, i-a ieșit că plămânii îi sunt afectați, acum așteaptă rezultatele analizelor”, a declarat Ellie White la Antena Stars (Vezi şi: Ellie White, aniversare romantică în Dubai! ”A fost o surpriză din partea iubitului meu”)

Cum se simte artista

Printr-o postare pe facebook, artista le mulțumește paramedicilor de pe echipajul SMURD pentru implicare și pentru riscul pe care și-l asumă zi de zi.

Elena Baltagan, sub numele de scenă Ellie White, este o cântăreață română de muzică dance și house. Cariera ei muzicală a început în 2003, moment în care a fost solicitată să colaboreze cu trupa DJ Project. La finalul anului 2009, Elena întrerupe colaborarea cu DJ Project ca urmare a dorinței acesteia de a urma o carieră solo.