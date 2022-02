Elly și Cristian Șonea au devenit părinți! Cei doi au publicat prima fotografie cu fetița: ”E incredibil sentimentul”

In articol:

În toamna anului trecut, Elly și Cristian își anunțau fanii că în curând vor deveni părinți, iar acum acest lucru a devenit realitate.

Cei doi s-au cunoscut în cadrul unui show matrimonial și, deși nu multă lumea le dădea șanse, iată că Elly și Cristian au dovedit că iubirea învinge.

S-au căsătorit în anul 2017, iar acum, la cinci ani distanță de când și-au jurat că vor îmbătrâni împreună, rodul iubirii lor a luat chipul unui bebeluș perfect sănătos.

Citeste si: Cine este Andrei Perneș de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul visa să devină polițist

Elly, Cristian Șonea și fiica lor [Sursa foto: Facebook]

Elly și Cristian Șonea au devenit părinți de fată

De-a lungul celor nouă luni de sarcină, cei doi îndrăgostiți și-au ținut non stop admiratorii la curent. Sarcina a decurs bine, mămica fiind la fel de activă ca și până la momentul în care a aflat că poartă în pântec un copil, iar la finalul anului trecut aflau și sexul bebelușului.

Cei doi au devenit acum, într-o zi specială, pe 22.02.2022, părinții unei fetițe, extrem de așteptată și deja foarte iubită.

Citeste si: Incredibil, ce nume are această femeie din România. Toți se uită mirați când aud numele ei..- bzi.ro

Marele anunț, ca de fiecare dată, l-au făcut pe rețelele de socializare, acolo unde, Elly și Cristian au și publicat prima imagine cu micuța. Direct de pe patul de spital, în formulă de trei, așa s-au lăsat fotografiați proaspeții părinți și primul lor copil.

Elly a ținut să spună că a dat naștere în apă, o metodă prin care nașterea sa a fost una extrem de ușoară și relaxantă. Iar pentru confortul ei fizic și psihic de ajutor i-a fost și Cristian.

Pentru că de când s-au cunoscut nu au stat nici măcar o clipă despărțiți, același lucru s-a întâmplat și în momentul nașterii, iar Elly le îndeamnă pe toate viitoarele mămici să își țină partenerul aproape în momentul culminant.

”22.02.2022 La ora 1:41 a venit pe lume fetița noastră perfect sănătoasă. Suntem atât de copleșiti de emoții și inundați de oxitocină. Mulțumim, Doamne!!! Am trăit momente magice împreună. @shoneachristian11 a fost tot timpul lângă noi și ne-a susținut. Fără el nu știu cum am fi făcut față! TE IUBIM! Vă recomand și vouă să faceți tot posibilul să nașteti alături de partener. E incredibil sentimentul Am născut natural în apă, fără rupturi sau epiziotomie. Totul a fost ca un vis devenit realitate!”, au scris cei doi pe Facebook.

Citeste si: Cine este Blaze, unul dintre cei mai populari tiktokeri. Povestea sa de viață este impresionantă: „Am cinci surori și doi frați. Mâncam la 2-3 zile”

În urma marelui anunț, cei care fac parte din comunitatea lor online au racționat imediat. Sute de mesaje le-au trimis celor doi, prin care i-au felicitat și le-au urat numai de bine.

”Felicitări! Bunul Dumnezeu să fie cu voi toată viața. Sa fiti sănătoși și fericiți, să vă bucurați de fetița voastră”, ”Să vă trăiască puiul de om”, ”Dumnezeu să o crească mare”, ”Recuperare ușoară mămicii”, ”Sunteți modelul multor tineri!”, sunt doar câteva dintre reacțiile celor din mediul online.