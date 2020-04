In articol:

Dupa ce au pierdut un nou joc de imunitate, in tabara Razboinicilor s-a declansat un adevarat razboi.

Razboinicii au discutat despre strategii si despre ce este de facut in situatia in care au ajuns. Ema si Karina s-au propus spre eliminare, in timp ce intre Iancu si Emy au aparut discutii din cauza strategiilor.

Ema a clacat in momentul in care s-a insinuat ca ar avea o altfel de relatie cu Cristi, proaspat elimnat. Razboinica a aruncat cu scaunul si l-a amenintat pe Andrei.

In momentul in care Andrei i-a spus faptul ca este "disperata pentru ca a plecat Cristi", Ema a cedat. Concurenta a inceput sa planga si a amenintat ca il loveste pe Andrei daca acesta continua sa vorbeasca.

"Pai, asta spune niste... Bai, tu poti sa-mi distrugi familia. Cu afirmatiile tale stupide, bai. Deci, poti sa-mi distrugi familia cu afirmatiile tale stupide", a spus Ema de la Survivor.

"Intre Ema si Cristi era o prietenie stransa si e normal, cum e intre mine si Karina", a spus Andrei.

Ema face o criza de nervi cum nu s-a mai vazut. Razboinica Ema incepe sa tipe, sa injure si sa loveasca, apoi se indreapta amenintator spre un alt concurent. "Zi-mi mie cine era fericire? Ce fericire? Tu poti sa imi distrugi familia!", striga ea, nervoasa.

Apoi, de fata cu toata lumea, chestionata fiind de prezentatorul Dan Cruceru, concurenta din echipa Razboinicilor spune: "Trimitea sageti de-astea, gen glumite catre mine si Cristi".