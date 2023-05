"Ema este foarte fericită când se vede cu el" Cristina Cioran a dezvăluit ce se întâmplă în viața ei, după despărțirea de Alex Dobrescu. Persoana în care găsește cel mai mare sprijin, de când a rămas mamă singură

In articol:

Au trecut câteva luni bune de când Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au despărțit definitiv, iar cei doi par să-și fi luat gândul de la o posibilă împăcare. Rămasă acum mamă singură, actrița a dezvăluit cine îi este alături atunci când are nevoie de ajutor în privința fiicei sale, dar și care este relația pe care o are, de fapt, cu fostul ei partener.

Cu toate că și-au separat drumurile, bărbatul a rămas, după spusele blondinei, un tată dedicat.

Cine îi este alături Cristinei Cioran, de când a rămas o femeie singură?

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au traversat, de-a lungul relației lor, mai multe perioade tensionate. După o serie de împăcări și despărțiri, însă, cei doi au decis să pună punct definitiv poveștii de iubire pe care o aveau. În ciuda faptului că separarea a fost, inițial, una controversată, actrița și tatăl fetiței ei au reușit să treacă peste problemele cu care s-au confruntat. Acum cei doi se respectă și se înțeleg de minune, mai ales când vine vorba despre micuța Ema.

Cristina Cioran mărturisește că principalul ei sprijin este chiar mama sa, care o ajută de fiecare dată atunci când are nevoie, în privința fetiței. Nici Alex Dobrescu nu își neglijează responsabilitățile părintești. Vedeta a dezvăluit că bărbatul se implică în creșterea copilului, iar acest lucru este resimțit de Ema, care radiază de fericire, ori de câte ori își vede tatăl: "Mama mă ajută foarte mult, chiar o voi lasă câteva zile la mama pe Ema, în perioada următoare, ca să pot să fac filmările pentru cooking show. Cu Alex, fostul meu iubit, bărbatul cu care am un copil sunt în relații foarte bune și este foarte implicat. Am observat că Ema, fiica noastră, este foarte fericită când se vede cu el", a declarat Cristina Cioran, pentru click.ro.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu, alături de fiica lor [Sursa foto: Instagram]

Cristina Cioran are planuri mari în plan profesional

Dacă în ceea ce privește viața amoroasă vrea să fie destul de discretă, în privința carierei Cristina Cioran a anunțat deja că se pregătește pentru cât mai multe proiecte.

Actriței îi merge din ce în ce mai bine, iar rezultatele nu întârzie să apară:

Voi lansa și un canal de Youtube cât de curând, un canal de cooking, rețete simple, gătite de mine, cu pricepere dar și stângăcie, deoarece nu sunt un profesionist în domeniu, dar îmi place mult să gătesc și îmi găsesc relaxarea în a-i face pe ceilalți fericiți. În rest, sunt foarte bine, mereu este loc de mai bine asta știm cu toții", a mai spus Cristina Cioran, pentru sursa citată.

Cristina Cioran [Sursa foto: Captură video]