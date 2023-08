Ema Oprișan, adevărul despre sarcină! Iubita lui Răzvan Kovacs a recunoscut tot. Anunțul făcut de brunetă, chiar pe rețelele de socializare: „De când am venit din emisiune”

In articol:

Ema Oprișan nu s-a mai abținut deloc și a recunoscut adevărul despre sarcină. Iubita lui Răzvan Kovacs a făcut anunțul fără rețineri, chiar pe rețelele de socializare. Ce s-a întâmplat cu bruneta, după ce au apărut imaginile cu ea, în care se observă burtica de graviduță?

Ema Oprișan, adevărul despre sarcină

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au devenit cunoscuți în urma participării lor la o emisiune celebră, unde s-au dus să își testeze relația. Pe parcursul emisiunii, cei doi au mărturisit că aveau probleme în cuplu, iar Ema s-a plâns mereu de infidelitățile lui Răzvan. Deși emisiunea nu a ajuns la final, anumite detalii au ieșit la suprafață, iar fanii și-au pus semne de întrebare. În urmă cu ceva timp, au apărut în spațiul public mai multe imagini cu Ema, în care se vede clar burtica proeminentă de gravidă. Cu toate acestea, ea și iubitul ei, Răzvan, nu au oferit niciun detaliu legat de situație.

Iată că acum, Ema nu s-a mai abținut, iar pe contul ei de TikTok, unde are mai mulți urmăritori, a fost întrebată despre sarcină. Bruneta a dat un răspuns neașteptat, pe care fanii nu au știut dacă să îl ia în serios sau nu.

Aceasta a mărturisit sub formă de ironie că este însărcinată în 30 de luni. Ulterior, ca să nu lase situația sub o formă amuzantă, ea a spus că a mâncat foarte mult și că a pus câteva kilograme în plus. Cu toate acestea, internauții nu au fost foarte încântați de răspuns, iar mulți dintre ei nu cred această variantă ca fiind adevărată.

„Da, sunt în 30 de luni. Am mâncat ca purceaua de când am venit din emisiune”, a spus Ema Oprișan, pe contul ei de TikTok.

Imaginiile cu Ema Oprișan însărcinată

Recent, au apărut în spațiul public mai multe imagini neașteptate cu Ema Oprișan și burtica de gravidă.

În fotografiile respective, se vede clar burtica proeminentă a Emei, care nu este deloc mică, pe semne că se apropie de momentul în care o să nască. De asemenea, un alt detaliu important din fotografii este prezența lui Răzvan. Se pare că cei doi sunt din nou împreună și par mai fericiți ca oricând. Această situație i-a pus pe gânduri pe mulți iubitori ai emisiunii, având în vedere că, în timpul show-ului, cei doi au pus capăt relației.

Cuplul format din cei doi este unul frumos, însă relația lor a trecut prin suișuri și coborâșuri. Ema Oprișan s-a plâns de mai multe ori că Răzvan are un comportament mai libertin, iar acest lucru îl face să mai calce strâmb. În timpul emisiunii, Răzvan Kovacs a avut o apropiere evidentă cu ispita Daria Cuflic, lucru ce a scos-o din minți pe iubita lui.