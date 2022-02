Ema Uta, adevărul din spatele relației cu Alex Bodi: ”Am fost avertizată!” Cum a început, de fapt, totul și ce se întâmplă acum

In articol:

După multe speculații, cum că ar forma un cuplu, Ema Uta și Alex Bodi și-au oficializat relația, printr-o vacanță peste mări și țări. Afaceristul, cunoscut pentru viața amoroasă tumultoasă, și make-up artistul, aflată la polul opus, fiind extrem de discretă cu viața sa personală, au pus pe toată lumea pe jar atunci când s-au fotografiat împreună.

De la acel moment, multe s-au spus despre cei doi, însă ei nu au dat prea multe detalii legate de povestea de amor pe care o trăiesc. Asta până acum când, invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, Ema Uta a spus totul.

Ema Uta, adevărul despre relația cu Alex Bodi

Tânăra a povestit cum a decurs prima întâlnire întâmplătoare cu afaceristul, a vorbit și despre întâlnirea oficială de cuplu, dar și despre cum i s-a schimbat viața de când se iubește cu Bodi.

Ema Uta a declarat că și-a întâlnit partenerul într-un club, acolo unde au schimbat câteva priviri și un mesaj, primul pas făcându-l, bineînețeles, Alex Bodi.

După ce seara de distracție s-a terminat, Ema spune că a durat luni bune până ce s-a decis să îi ofere credit musculosului.

Opt luni, atât a durat până ce Ema Uta s-a lăsat cucerită de Alex Bodi, timp în care, spune ea, a fost avertizată din toate părțile.

Chiar și așa, experta în machiaj mărturisește că a preferat să îl cunoască personal pe Bodi și astfel a descoperit un bărbat, subliniază ea, ”bombă”.

”Eram la o cântare de-ale lui Lori, la un restaurant din București. El mi-a dat un mesaj pe Instagram. Am auzit că este și el acolo. În timp ce eram în restaurant am văzut mesajul. M-am dus la baie și când am ieșit era acolo. Ne-am intersectat privirile. Mă uitam, el se uita la mine. Atunci nu am vorbit absolut nimic. Cum să nu-ți placă de el? E un bărbat bombă. Am fost destul de reticentă, dar după ceva timp de când am lăsat o perioadă să-l cunosc mai bine. Am fost prevenită, avertizată din toate colțurile. Mă simteam vinovată, eu eram singură, nu depindeam de nimeni, nu știam ce se întâmplă de ce toată lumea a sărit pe mine. Au trecut cam 8 luni de când l-am cunoscut. Am lăsat timpul să treacă, am văzut ce fel de persoană e, de fapt. Am închis ochii la ce se spunea despre el și acum pot să spun că suntem ok”, a spus Ema Uta la ”Teo Show”.

Ulterior, când au decis să dea o șansă iubirii, Alex și Ema au plecat în vacanța exotică mult comentată de gurile rele, iar de acolo totul este poveste. Comentarii au fost și la adresa blondinei, spune ea, unele chiar deranjând-o. Însă, este conștientă că, deși nu îi place să fie în fața camerelor de filmat, pentru ca și-a urmat inima, iubind acum un bărbat celebru, acest lucru a devenit inevitabil.

”Prima noastră ieșire oficială a fost pe alte meleaguri. Multe lucruri care s-au scris au fost neadevărate, mai ales descrieri legate de persoana mea. Accept o critică venită din răutate, poate din frustrare sau alte motive… Consider că ar trebui să stau în spatele camerei și să iasă pe micul ecran doar machiajele mele. Nu aș putea să spun că mă dă în vânt că sunt în lumina reflectoarelor, dar nu am ce face”, a adăugat iubita lui Alex Bodi.