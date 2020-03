Toată lumea știe că frumoasa Karina și Andrei formează un cuplu la Survivor România, iar gesturile lor tandre din competiție trădează acest lucru.

"Nu știu dacă relația noastră mă influențează în ceea ce se întâmplă pe traseu, dar pozitivitatea mea are un mare adaos. Eu sunt în general pozitivă, iar el mă ajută să fiu și mai pozitivă. Cumva sunt mai relaxată", a povestit Karina despre relație pe care o are cu Andrei de la Survivor România, completată imediat de iubitul ei. "E un plus de fericire în viața noastră, ne transmitem energie pozitivă, suntem amândoi focusați pe traseu. Suntem făcuti din același material și nu ne abatem, mai mult de atât, ne ajutăm recirpoc și cred că asta nu poate decât să ne ajute în această competiție, dar și după ea", a menționat războinicul.

Totuși, relația celor doi nu este văzută cu ochi buni în țară de mătușa Karinei, care, după fiecare sărut al lor la Survivor România, avea sâ spună că idila se va termina acolo, iar acasă, fata are mulți băieți care o așteaptă. ”Nu va fi cu Andrei, vă garantez eu”, a declarat Dana la emisiunea ”Ștafeta mixtă” difuzată pe WOWbiz.ro!



Mai mult decât nici războinicii nu cred în totalitate în povestea lor de dragoste de pe insulă! Drept dovadă, venirea craiului Iancu Sterp în competiție a dus la multe remarci în tabără, una dintre fiind chiar delicioasă. În glumă sau nu, Emanuel de la Survivor România a aruncat bomba în cuplul Andrei-Karina. ”Poate i-o fură Iancu, cine știe...E posibil”, a spus, zâmbind, dansatorul, semn că este că nu exclude varianta ca Andrei să rămână cu buza umflată.