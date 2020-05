Emanuel Neagu, în Finala Survivor România. Povestea primului finalist

In articol:

Emanuel Neagu, unul dintre finaliștii Survivor România a fost un bun concurent încă de la început, colegii săi de echipă bazându-se pe el de fiecare dată.

FINALA SURVIVOR ROMÂNIA. Emanuel Neagu are 23 de ani și este dansator profesionist, iar agilitatea sa, echilibrul și anduranța l-au ajutat să ajungă în Finala Survivor România.

Emanuel, Emi cum ii spuneau colegii săi Războinici, are o poveste de viață impresionantă, a fost un luptător încă din copilărie.

FINALA SURVIVOR ROMÂNIA. Emanuel Neagu de la Survivor România are un frate geamăn, de care este foarte apropiat, deși viața i-a dus departe unul de celălalt. Emanuel de la Survivor locuiește acum în România, iar fratele lui, Leonida, lucrează pe un vas de croazieră în celalată parte a lumii.

Emanuel Neagu, în Finala Survivor România. A trecut prin clipe dramatice când era să-și piardă fratele geamăn

Înainte de a pleca în Republica Dominicană, Emanuel de la Survivor România povestea că viața lui a fost ca un "roller coaster plin de experiente", iar unul dintre cele mai grele momente a fost când a fost la un pas să-și piardă fratele. ”Aveam un pic peste 16 ani când fratele meu a fost spitalizat, deoarece a fumat etnobotanice; se afla într-un anturaj foarte prost. Au venit salvarea și poliția, l-au luat de pe jos și l-au dus la spital. Două săptămâni am stat lângă el, împreună cu mama, îi umezeam buzele cu servețelul. Era legat de pat și nu avea voie să bea apă. M-a marcat experiența. Când eram mici mergeam împreună peste tot. Dar din momentul în care am intrat la liceu, am avut anturaje diferite",a povestit Emanuel de la Survivor Romania.

Emanuel Neagu de la Survivor România a vorbit și despre copilăria sa, din Cocorăștii Colț, o mică localitate din Prahova. Părinții se confruntau cu probleme financiare și de multe ori mâncarea nu era destulă, iar el, copil fiind, plângea pentru că-și dorea mai multe jucării.

Emanuel i-a povestit lui Cristi de la Survivor cum cumpăra mâncare „pe caiet” și tatăl lui plătea când lua salariu. „Mâncam salam cu pâine și mă bucuram. Luminița de la capătul tunelului a fost dansul”, a spus Emanuel de la Survivor România, printre lacrimi.

Părinții lui Emanuel au divorțat atunci când el și fratele lui geamăn aveau 14 ani. A fost o perioadă grea pentru toată familia, dar mama concurentului de la Survivor spune că acum totul este bine și Războinicul are o relație bună cu tatăl lui.

Finala Survivor România. Emanuel Neagu vorbește mult despre mama lui, Cristina, pe care o numește ”talismanul norocos”. Cristina, mama lui Emanuel, locuiește acum la Londra, unde spune că lucrează în vânzări.

De altfel, după câștigarea jocului din semifinala Survivor România din 17 mai, Emanuel și Lola au primit ca premiu și posibiliatea de a vorbi câte 5 minute cu cineva din familie. Emanuel și-a anunțat mama plângând că e finalist. ”Am intrat în finală, mamă”, i-a spus Emanuel de la Survivor România, mamei sale.

Finala Survivor România. Emanuel Neagu, susținut de foștii colegi

FINALA SURVIVOR ROMÂNIA. Emanuel Neagu de la Survivor România a fost apreciat pentru calitățile sale nu doar sportive atât de colegii săi de echipă, dar și Faimoși. Se știe despre prietenia furmoasă pe care Emanuel a legat-o cu Cristi și cu Carmen Emanuela. De altfel, la plecarea de la Survivor, Carmen Emanuela a spus despre Emanuel: ”Merită, este cel mai bun, iar caracterul lui este unul special, cum rar întâlnești în ziua de azi. Mă bucur că l-am cunoscut și îl susțin până în ultimul moment”. (Secretul lui Emanuel Neagu de la Survivor. De ce concurentă i-a plăcut)

Și Ghiță Balmuș, unul dintre Faimoși a vorbit frumos despre Emanuel. ”Dacă sunt întrebat, cine îmi doresc să fie triumfător la Survivor România, am un singur răspuns. Sunt ”faimos”, dar mi-aș dori să câștige competiția asta un om care este sincer,un om care a luptat și a făcut parte de echipă, la puncte mă refer acum, deci este un om de echipă...Emanuel Neagu”, a spus Ghiță Balmuș la emisiunea Ștafeta mixtă de pe WOWbiz.ro