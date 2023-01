Emanuel s-a hotărât! Are planuri serioase cu Andreea după participarea la Casa Iubirii: “Mă duc să o cer” | EXCLUSIV

In articol:

Emanuel, semifinalist al sezonului 1 din Casa iubirii, face primele declarații după terminarea competiției. Invitat în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, acesta a vorbit despre eliminarea Andreei, despre cum s-au simțit în timpul când nu s-au văzut, dar și despre ce s-a întâmplat în marea finală.

Emanuel, planuri mari cu Andreea

Emanuel a sunat-o pe Andreea chiar în emisiune. Andreea i-a spus cât de mult îl iubește și cât de dor îi este de el. Emanuel ne-a explicat că Larisa nu merita să câștige și că Sorin a arătat multe în Casa iubirii.

După terminarea sezonului 1 de Casa Iubirii, Emanuel și Andreea au planuri mari. Relația lor e pe cale să treacă la următorul nivel, deși mulți nu au crezut în cuplul lor. Emanuel îi pregătește o surpriză de zile mari iubitei lui, pe care a împărtășit-o și cu noi.

"Sunt foarte fericit acum că știu că pot să o văd, să stau cu ea la telefon, să o sun. O să ne vedem cât mai curând. Am luat un zbor să mă duc spre ea. O să mă duc în Germania la început, o să stau cu părinții ei. Deja i-am cunoscut și în emisiune. Așa e frumos să stau acolo, să o cer de la tatăl ei, să stăm la masă. O să vină și ea la mine în Timișoara o săptămână și avem în plan să ne mutăm în București. Așa ne-am gândit să facem, acum Doamne ajută.", a declarat Emanuel.

Emanuel, dezvăluiri despre relația cu Andreea

Începutul relației din Emanuel și Andreea nu a fost grozav. Situația lor a fost complicată, înăs i-au dat de capăt. Emanuel susține că i-a fost alături la fiecare pas și a ajutat-o să se arate oamenilor exact așa cum este.

"Nu am avut încredere la început în ea, pentru că foarte multe chestii s-au întâmplat, nici ea nu a știut să gestioneze situația atât de bine. Abia acum pot să o înțeleg. Ea e o fire căreia îi e greu de înțeles la început. Lasă ca imaginea să fie un gen de persoană, care ea nu este absolut deloc așa. Chiar dacă citeam ce spune lumea despre ea e internet, am încercat să fac dreptate. Ea e o fată foarte sensibilă, dar și foarte puternică. Uneori nu știe să se pună în valoare prea mult și am decis eu să fac chestia asta pentru ea, ca și muzica și alte chestii. Eu știu că ea poate mai mult, iar dacă lumea nu vede, nu contează, contează să vedem noi.", a mai povestit Emanuel.

Emanuel nu consideră că Larisa merita să câștige competiția

Emanuel a fost extrem de sincer și a recunoscut că, după părerea lui, Larisa nu merita marele premiu. Și-a motivat răspunsul și a spus și de ce meritau fie Nicoleta, fie Bianca.

"Larisa e fata care a meritat cel mai puțin să câștige. Eu nu am nimic personal cu ei. Larisa, doar pentru că a avut niște trăiri cu Ionuț, asta nu justifică faptul că merită să câștige mai mult decât Nicoleta, care a avut un cuplu sudat de foarte mult timp și a demonstrat iubirea mult mai mult. Bianca a fost și ea implicată 100% în emisiune.", a mărturisit Emanuel, la Culisele Iubirii.

