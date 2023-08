Emi de la „Noaptea Târziu” și soția lui au dus relația la următorul nivel? Mesajul surprinzător transmis de artist, după ce și-a fotografiat partenera cu bebelușul în brațe: „Antrenament”

In articol:

În urmă cu două luni, Emi de la „Noaptea Târziu” și partenera lui de viață, Mădălina, și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, după câțiva ani de relație. Cei doi sunt din ce în ce mai fericiți împreună și se declară extrem de îndrăgostiți, iar oamenii din jurul lor se întreabă când au de gând să treacă la următorul pas, și anume, să devină părinți.

În această seară, Emi de la „Noaptea Târziu” și-a surprins soția într-o ipostază înduioșătoare și nu s-a putut abține, așa că a postat-o pe rețelele de socializare. În imaginea făcută publică de Emi, soția lui, Mădălina, apărea ținând strâns în brațe un bebeluș, fiind extrem de emoționată. Însă detaliul care le-a dat de gândit internauților a fost chiar mesajul scurt, dar interpretabil, transmis de artist, care dădea de înțeles că partenera lui de viață se antrenează pentru viața de mămică. Să se pregătească, oare, cei doi soți, pentru a deveni părinți?

„Antrenament scurt”, a scris Emi de la „Noaptea Târziu” pe Instagram, alături de fotografia emoționantă cu soția lui.

Cu ce regret a rămas Emi de la „Noaptea Târziu” după petrecerea de nuntă

În luna iunie, Emi și Mădălina au devenit soț și soție și au sărbătorit cum se cuvine, cu o petrecere fastuoasă, avându-i alături pe toți apropiații lor.

Fericita seară a trecut și, imediat după nuntă, membrul trupei „Noaptea Târziu” și-a dat seama că a uitat să facă un lucru extrem de important la un eveniment atât de special. Mai exact, Emi regretă că, din cauza emoțiilor din acea zi, a uitat să facă poze cu membrii familiei sale, acesta fiind singurul lucru care l-a măcinat după ce a renunțat la viața de burlac.

„Nu există perfecțiune, dar a fost 90% perfect. Am fost prea haosați și am uitat detalii personale importante, adică poze cu oameni din familie și ne macină puțin că nu am făcut. În rest, totul a fost ideal. Toți invitații ne-au sunat a doua, a treia zi și ne-au felicitat, au spus că a fost totul foarte frumos. Mica problemă a fost că nu am făcut poze cu familia. Îți dai seama că ne roade puțin…”, a declarat Emi de la „Noaptea Târziu” pentru impact.ro .