Emil Badea, primele declarații după ce a primit moștenirea culturală a lui Petrică Mîțu Stoian! A dezvăluit care sunt primele lui planuri cu melodiile artistului: "Totul este pus la punct" | EXCLUSIV

Surorile lui Petrică Mîțu Stoian i-au încredințat brandul Petrică Mîțu Stoian lui Emil Badea, iar pentru tânărul interpret de muzică populară a fost o onoare, dar și o mare responsabilitate.

Artistul a discutat în exclusivitate cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit care sunt primele sale planuri, odată ce primit moștenirea culturală a regretatului Petrică Mîțu Stoian.

Cei care l-au iubit pe Petrică Mîțu Stoian se vor putea bucura în continuare de muzica acestuia și mai ales de melodiile pe care le-au auzit întotdeauna cu drag. Emil Badea ne-a dezvăluit că a fost o decizie grea, însă a acceptat propunerea surorilor lui Petrică Mîțu Stoian cu inima deschisă, dar înainte s-a consumat cu cele mai importante persoane din viața lui.

Emil Badea, dezvăluiri despre momentul în care a primit vestea

Artistul ne-a mărturisit că a primit propunerea cu bucurie, dar este și o mare provocare. A fost onorat când a auzit că el va primi brandul Petrică Mîțu Stoian, însă și-a dorit foarte tare să se consulte cu familia și cu fiul său.

"În momentul în care a venit propunerea, am stat și am analizat bine. M-am consultat cu familia mea, cu soția și chiar și cu băiatul meu care este mai mic, dar înțelege niște lucruri și am ajuns la concluzia că trebuie să fac lucrul acesta.

Eu am și o responsabilitate morală față de maestrul Petrică Mîțu Stoian, datorită faptului că atunci când eu eram la început, dânsul, fiind un nume foarte cunoscut, și-a lipit imaginea de mine și a imprimat un duet cu mine. Duetul acesta m-a ajutat foarte mult pe mine în cariera artistică și atât în timpul vieții dânsului, cât și după, eu am recunoscut și voi recunoaște acest lucru.

Ori de câte ori am avut ocazia, eu i-am mulțumit și i-am fost recunoscător pentru acest lucru. Drept urmare, a fost o onoare pentru mine, însă o mare mare responsabilitate.

Așa cum am spus, lucrurile trebuie să intre pe un făgaș normal, numele maestrului Petrică Mîțu Stoian trebuie să rămână așa cum este el. Petrică Mîțu Stoian a fost, este și va rămâne nemuritor prin cântecele sale, iar noi trebuie să vorbim despre el când vorbim despre operele sale muzicale și nu despre alți artiști.

Când se vorbește despre mine, se vorbește despre mine ca și artist. Eu am repertoriul meu, am numele meu și îi mulțumesc lui Dumnezeu am mai mult decât mi-aș fi dorit de la viață sau aș fi visat", a mărturisit Emil Badea, pentru WOWbiz.ro.

Emil Badea, alături de Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Ce planuri are Emil Badea după ce a primit brandul Petrică Mîțu Stoian

Artistul vine cu vești foarte bune pentru cei care l-au iubit pe Petrică Mîțu Stoian. Anul acesta va avea loc un festival în memoria dânsului, unde vor fi cântate piesele sale și unde publicul se va putea bucura de muzica ce le-a ajuns la inimă.

"Anul acesta vom organiza un festival care să îi poarte numele. Totul este pus la punct, va fi Festivalul Petrică Mîțu Stoian. Vom anunța data, ora, locația și va fi invitată toată lumea care l-a iubit pe Petrică Mîțu Stoian. Intrarea va fi gratuită. Nu se va percepe taxă.

Totul va fi făcut în memoria domnului Petrică Mîțu Stoian, unde artiști consacrați și prieteni ai maestrului vor fi invitați", ne-a explicat el, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Emil Badea [Sursa foto: Facebook]

Emil Badea, clarificări privind piesele lui Petrică Mîțu Stoian

După ce s-a spus în spațiul public că numele și melodiile lui Petrică Mîțu Stoian nu vor mai putea fi promovate, Emil Badea a ținut să vină cu o serie de clarificări.

Interpretul de muzică populară a ținut să precizeze că televiziunile vor putea difuza în continuare piesele maestrului, însă artiștii le vor cânta doar la festival și la evenimentele private.

" Aș vrea să mai lămuresc ceva, pentru că am văzut o dispută pe rețele de socializare. Toate televiziunile au dreptul să promoveze operele maestrului Petrică Mîțu Stoian, așa cum au fost ele în original. Fără a fi adaptate sau asociate cu alte lucruri, trebuie clarificat lucrul acesta.

Am văzut că spun unii și alții că se îngrădește dreptul de a fi maestrul Petrică promovat. Nu, noi ne dorim ca numele lui să fie, în continuare, în prim plan.

Pe de altă parte, toți artiștii vor avea posibilitatea să îi cânte cântecele maestrului Petrică, dar la evenimente private precum nunți, botezuri și alte evenimente private. Este restricționat, într-adevăr, dreptul de a se filma sau înregistra, pentru că este și normal.

Nici noi, ca artiști în viață nu cred că ne dorim și nici că ne-ar conveni ca oamenii să ne înregistreze cântecele și să ne posteze pe internet sau pe la televiziuni ca și cum ar fi ale lor.

Pe această cale eu vreau să mulțumesc familiei și tuturor celor care înțeleg că totul este făcut pentru a se așeza lucrurile în binele maestrului Petrică Mîțu Stoian, pentru a fi cinstit așa cum se cuvine el și cum îmi place mie să îi spun: Luceafărul Mehedințiului.

El ne-a influențat pe noi, generațiile mai tinere și ne-a luminat orizontul", a mai transmis Emil Badea, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

