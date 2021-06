Emil Boc a răbufnit în direct la un post de radio! Edilul Clujului nu și-a mai cenzurat limbajul: „ F***i mama mă-sii”

Emil Boc 20:51, iun 10, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Emil Boc nu s-a mai putut abține și nici nu a mai ținut cont că se află în direct, la un post de radio local din cluj Napoca și a folosit un limbaj total neadecvat.

Emil Boc, limbaj nepotrivit la un post de radio. Ce l-a supărat la culme pe primarul din Cluj Napoca

Se pare că dezvoltatorii din Cluj și-au cam făcut de cap cu construcțiile. În loc să facă parcări, așa cum era trecut pe plan, făceau locuințe la prețuri mult mai avantajoase. Emil Boc s-a supărat la culme pe locatarii acestor construcții că nu au dat în vileag neregulile, deși ar fi trebuit să aibă un loc de parcare asigurat. Acesta s-a evervat la culme, iar la un moment dat nici nu a mai ținut cont că se află în direct la un post de televiziune și a folosit un limbaj total nepotrivit.

Emil Boc [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Emil Boc a anunțat un concert test la Cluj-Napoca. Edilul vrea să verifice câți oameni se îmbolnăvesc

Citeste si: O nouă înșelătorie face ravagii în România! Zeci de oameni au picat deja în plasă- bzi.ro

„După ce s-a luat procesul verbal de recepţie, le-a arătat totul în regulă, merg şi se întabulează la cartea funciară, devin proprietari şi după aceea, ce zic ei, pe şestache, pe furiș, transformă subsolurile cu parcări în unități de locuit mai mici la prețuri mai atrăgătoare. Evident că noi nu știm, dacă nu suntem sesizați, pentru că nu putem pătrunde în proprietate privată. Dacă ne-a sesiza cineva „Atenţie, uită-te în blocul ala! Ce face asta? Evident, am merge şi i-am prinde în fapt, am bloca lucrurile și am face plângere penală.

Nu știu de ce nu ne-au sesizat cei din bloc. Mă oameni, de ce nu ne sesizaţi? Vedeţi mă cu nu aveți locuri de parcare și ei fac apartamente, f***i mama mă-sii. Când am fost sesizați erau lucrările făcute. Am dat în instanță și am câștigat. Este hotărâre judecătorească”, a declarat, vizibil nervos, Emil Boc, la un post local de radio din Cluj Napoca.

Emil Boc s-a scăpat și a doua oară la același post de radio

Nu a trecut mult și în cadrul aceluiași interviu, edilul a mai scăpat un cuvânt pe care a uitat să-l cenzureze.

Citeste si: Anunț bombă! Cine ar putea să-i ia locul lui Klaus Iohannis la șefia statului! Traian Băsescu, dezvăluiri incredibile: „Îl văd președinte pe...”

„Probabil că nu sunt informaţi. Să ceară oficial la Primărie sentința. Bineînțeles că este hotărâre judecătorească. Cum vorbești în halul acesta dacă nu ceri la Primărie: „Domnul primar a afirmat că este senţinţă, vă rugăm să ne puneți la dispoziție….. Sunt publice sentințele, că nu-s secrete de stat. Cum îţi permiţi să scrii fără să întrebi. Cum e posibil ca cineva să scrie fără să întrebe Primăria instituţional. Au întrebat Primăria să le pună la dispoziție sentința? Au întrebat pe dracu!”, a mai spus edilul Clujului.