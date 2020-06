Emil Ciurar, românul care și-a ucis familia, a fost eliberat

In articol:

Decizia a fost luată de magistrații Tribunalului din Florența, în urma acceptării cererii de eliberare înaintată de Christian Vannucchi, avocatul inculpatului.

Bistrieanului în vârstă de 30 de ani, arestat în Napoli, i-a fost acordată o perioadă de grație de către judecătoarea cazului, Giulia Soldini, în care s-a putut întoarce în România pentru a-și înmormânta doi dintre copiii lui, o fetiță de 8 luni și un băiețel de 10 ani, și părinții, decedați pe loc în urma carnagiului. Soția și ceilalți doi copii nu au scăpat nevătămași, fiind transportați de urgență la spital în stare gravă.

În ceea ce privește ultimele secunde ce au precedat accidentul, tânărul de 30 de ani acuzat de omucidere rutieră multiplă, își aminteșe strigătele tatălui său: „Tata a țipat la mine: Fii atent! Am deschis ochii, am văzut TIR-ul în fața mea și am încercat să trag stânga de volan. Câțiva centimetri și i-aș fi putut salva pe toți".

Emil Ciurar, românul care a provocat accidentul din Italia, a rupt tăcerea

Românul care a provocat accidentul din Arezzo - Italia, în urma căruia doi dintre copiii săi și părinții au murit, iar alți 3 au fost răniți, a rupt tăcerea.

Românul care a provocat accidentul din Arezzo, în urma căruia doi dintre copiii săi și părinții au murit, iar alți 3 au fost răniți, a rupt tăcerea. Românul le-a spus polițiștilor că era mort de oboseală pentru că a condus timp de 30 de ore, scrie Corriere della Sera.

Mai mult, românul avea o condamnare în Calabria pentru jaf. Corriere della Sera susține că românul în vârstă de 30 de ani băuse o cafea chiar înainte de tragedie.

Românul arestat după accidentul în care au murit doi dintre copiii săi (o fetiță de 2 ani și un băiat de 10 ani) și părinții de 50 de ani a condus neîntrerupt 30 de ore, din Transilvania spre Toscana. Călătoria cu 8 pasageri în mașină în loc de 7 urma să continue către Napoli.

Românul care a provocat accidentul din Arezoo, Italia: Nu puteam să-mi țin ochii deschiși

Conform sursei citate, românul fusese condamnat pentru un jaf în Calabria și a primit eliberare condiționată.

Acesta le-ar fi spus polițiștilor rutieri italieni că nu mai putea continua călătoria: 'Nu puteam să-mi țin ochii deschiși, eram obosit mort'. Un alt șofer, martor la accident, a declarat că mașina condusă de român derapa și mergea în zig zag. Audierea pentru validarea arestării va avea loc luni, iar românul ar putea explica mai bine ce a provocat accidentul.

Cum s-a produs accidentul din Italia

Accidentul s-a produs pe autostrada A1 dintre Arezzo și Monte San Savino. O mașină în care se afla o familie din România - mamă, tată, 4 copii și bunicii paterni - s-a izbit puternic de un TIR.

Familia era din județul Bistrița-Năsăud și plecase la cules de mere în Italia, potrivit unei declarații date pentru Mediafax de primarul comunei Petru Rareș, Vasile Cocos. "Este o mare tragedie pentru comuna noastră, erau oameni harnici, nu au făcut niciodată probleme Primăriei, erau cu taxele locale la zi", a spus Cocos.