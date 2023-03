Emil Mitrache a suferit o operație pe cord deschis! Ce se întâmplă cu ”Americanu'” de când nu mai apare în lumina reflectoarelor: „A durat operația aproape 8 ore”

In articol:

Emil Mitrache sau ”Americanu'”, așa cum este cunoscut de o țară întreagă, s-a retras din lumina reflectoarelor cu ani buni în urmă, iar de atunci nimeni nu a mai știut nimic despre acesta. Recent, invitat în cadrul unui podcast pe YouTube, acesta a fost mai sincer ca niciodată, făcând o serie de dezvăluiri din viața sa.

De asemenea, actorul din ”La bloc” a dezvăluit că în urmă cu un an a suferit o operație pe cord deschis și, dacă nu ar fi descoperit la timp că se confruntă cu probleme de sănătate, situația ar fi putut fi mult mai gravă.

„Am avut o intervenție pe cord deschis. Fac acum un an. Și dacă nu descopeream întâmplător, nu mai stăteam de vorbă la ora asta. Am descoperit întâmplător, da. Am avut aorta mărită. Du-te și fă și tu niște analize. Nu aveam nimic.

Ăsta este criminalul tăcut. Nu te doare. Decât se rupe și într-un minut ai murit. Am o clinică lângă mine, m-am dus. Vă recomand să mergeți să la un medic cardiolog chirurg. Am făcut CT-ul, mi-a ieșit, e măricică. În două luni se mărise cam 7-8 mm. Păi de la 10.000-12.000 de euro( n.r.- costă operația). Mi-a salvat viața un prieten de-al meu, mi-a zis:

Emil Mitrache s-a refăcut rapid după operație

a declarat Emil Mitrache, în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruță.

Deși intervenția chirurgicală a fost una complicată, Emil Mitrache susține că s-a refăcut rapid după operație. De asemenea, în prezent, actorul se află în afara oricărui pericol și se bucură foarte tare pentru că a descoperit problema de sănătate la timp.

„Eu am avut exact pe bază, pe inimă, mărirea. Dacă erai mai în vârstă, îți puneam una de porc, o valvă de porc. Tu mai duci și e metalică. E un mic cilindru, cu un ax pe mijloc și cu două jumătăți. Aud tot timpul. Eu când m-am trezit, pe noptieră aveam cutiile. Uite așa am scăpat. De când am deschis ochii, după operație, nu m-a durut nimic. S-a vindecat frumos. Zici că nu am avut nimic. Niciodată nu am făcut excese. Am renunțat la țigări din ziua în care am văzut CT-ul. Este ceva genetic”, a mai spus Emil Mitrache.

Emil Mitrache [Sursa foto: Captură Video]