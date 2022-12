Emil Rengle s-a mutat de curând în casă nouă, dar are de gând să părăsească România! Unde își dorește să se stabilească?

In articol:

Emil Rengle este unul dintre cele mai cunoscute persoane din mediul online. Influencerul se poate lăuda cu un număr foarte mare de oameni care îl urmăresc și care îi sunt alături atunci când are nevoie.

Artistul este un dansator desăvârșit și își pune tot sufletul în meseria pe care o practică.

Citește și: Emil Rengle si Nicole Cherry, duminica aceasta, la „Roata Norocului”

Emil Rengle s-a mutat în noul său apartament

Influencerul Emil Rengle [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: S-a descoperit cine este persoana responsabilă de dopajul Simonei Halep! A recunoscut fapta- kfetele.ro

Citeste si: La ce oră se măsoară tensiunea arterială. De ce valorile trebuie monitorizate constant?- bzi.ro

Nimic nu se compară cu petrecutul timpului în propria ta casă. Emil Rengle se poate bucura de acum înainte de acest lucru. Influencerul s-a mutat de o săptămână în noul său apartament. Până a pune la punct totul pentru a se putea muta, vedeta a locuit pentru o perioadă de timp într-un hotel.

„Cred că motivul pentru care mi-am luat apartament a fost pentru că aveam nevoie de un loc al meu, unde să mă încarc, să simt această siguranță că am cuibul meu. În rest, nu mi-a păsat și nici nu mă pricep la detaliile privind o investiție bună în perioada aceasta. Nu acesta a fost scopul, nu a fost un scop de business, a fost un scop emoțional, pentru inima mea”, a declarant influencerul, potrivit Ego.ro.

Citește și: Ce îi promite Emil Rengle prezentatoarei show-ului „Îmi place dansul”? Duminică, de la ora 20:00, la Kanal D

Influencerul se gândește să se mute din țară

Mutarea din țară începe să îi surâdă din ce în ce mai mult lui Emil Rengle. Acesta a mărturisit că își iubește țara, dar ar mai vrea să vadă și altceva. Este de părere că viața este mult prea scurtă ca să stai tot timpul într-un singur loc.

„Mă gândesc că timpul nostru este limitat, nu o să trăim până la veșnicie, fiecare cât are scris în cărți. Mi se pare că este limitat să trăiești într-un singur loc, indiferent de unde ești. Nu am o problemă cu România, iubesc țara aceasta, iubesc tot ce mi-a oferit, dar îmi doresc și altceva. Că o să fie vorba de o junglă în Bali, în Tulum, o călătorie în care vreau să ies din societate sau că o să fie vorba de New York o perioadă, îmi doresc să mai bifez niște experiențe cu care să plec de aici. Acesta este motivul”, a mai adăugat vedeta.