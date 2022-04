Emilia Ghinescu a pus pe picioare o afacere de 300.000 de euro. În pandemie, interpreta de muzică populară s-a reprofilat

In articol:

Emilia Ghinescu este una dintre cele mai apreciate cântărețe de folclor de la noi. Artista și-a făcut un nume în lumea muzicii populare, românii îi apreciază talentul, iar de când se află în fața publicului, a strâns o avere la saltea.

Doar că odată cu instalarea pandemiei de coronavirus, evenimentele artistei s-au împuținat, fapt ce a făcut-o să se reprofileze.

Emilia Ghinescu a investit într-un centru de remodelare corporală

Muncitoare din fire, pentru că nu îi place să piardă timpul, artista a fost la un pas de a se angaja. doar că soțul a intervenit și așa, gândindu-se și la avantajele sale actuale, dar și la binele fiicei, Emilia Ghinescu a intrat în lumea afacerilor.

Artista este acum antreprenor, investind 300.000 de euro în afacerea pe care a născocit-o din dorința de a se ajuta, în primul rând, pe ea, pe fiica sa, dar și pe doamnele și domnișoarele care-și doresc un trup perfect.

Ajunsă la 43 de ani, trecută prin mai multe episoade în care spune că s-a luptat cu kilogramele în plus, Emilia Ghinescu a găsit soluția ideală pentru a se menține în formă, dar care să îi aducă și un profit pe măsură. Mai exact, împreună cu un asociat, și-a deschis un centru de remodelare corporală, în centrul orașului Ploiești.

„Eu mi-am dorit foarte mult să vin în ajutorul… de fapt, uitându-mă la mine și la nevoile mele, mi-am dorit foarte mult să vin în ajutorul femeilor care au aceleași nevoi ca mine. În sensul că eu am încercat de-a lungul timpului multe metode de slăbit și foarte multe aparate. Tot ce a apărut am încercat. Pentru că nu sunt un om căruia să îi placă sportul, nu îmi place sportul, îl fac de nevoie dacă este cazul, și nici nu am timp de sport. Atunci am încercat să găsesc suplinesc oarecum acest lucru și am făcut aici în București unele pentru că în Pitești nu existau și unele dintre ele au dat rezultate foarte bine pe mine”, a spus Emilia Ghinescu

în emisiunea ”Teo Show”.

Folclorista spune că a decis să facă o asemenea investiție, nu pentru a se retrage din muzică, căci își dorește să continue mult timp de aici încolo cariera prin care s-a făcut cunoscută, ci pentru fiica sa. Erika visează să devină medic estetician, iar clinica mamei sale, psiholog la bază, căci practică și această meserie, i-ar fi de mare ajutor pe viitor. Motiv pentru care, toată investiția artistei de acum va trece la un moment dat, când fiica sa va fi medic, pe numele acesteia, devenind dintr-un centur de remodelare o clinică de înfrumusețare.

”Atunci am zis: Trebuie și eu să fac asta. Pentru că investiția era destul de mare a trebuit să fiu împreună cu cineva și vreau să spun că m-am gândit pentru viitor în sensul că Erika este un copil foarte cuminte, ea își dorește foarte mult să devină medic și învață foarte mult pentru chestia asta. Vrea să fie medic estetician și i-am zis: Mama, eu fac clinica asta, fac doar un centru de remodelare corporală, urmând apoi să transform în clinică pentru că ai nevoie de un medic și medicul ăla va fi în familie la mine. Afacerea o să îi rămână ei. Eu nu vreau pentru că eu mă ocup în continuare de muzică, eu vreau în continuare să lucrez pentru domeniul în care am învățat atâția ani de zile și pentru care m-am pregătit”, a mai spus cântăreața.