Emilia Ghinescu are de îndeplinit o mare provocare! Interpreta de muzică populară are o altă percepție despre cadouri: "Tot ce mi-am dorit mi-am cumpărat singură" | EXCLUSIV

Emilia Ghinescu este fără doar și poate una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară de la noi din țară. Aceasta a cântat pe scena mari, alături de nume grele din industria artistică.

Cum își petrece Emilia Ghinescu sărbătorile?

Folclorul este marea ei iubire, pe lângă familie și celelalte activități pe care le întreprinde zi de zi.

Emilia Ghinescu a stat de vorbă cu WOWbiz și a povestit cum va arăta Crăciunul în casa ei, anul acesta. Deja și-a făcut programul și vrea să îl respecte numaidecât. Cum sărbătorile sunt despre familie, Emilia Ghinescu pune și ea mare accent pe acest aspect.

"Sărbătorile, Crăciunul, în fiecare an le petrec lângă familie, este o regulă de aur. În revelion voi fi în Spania la Madrid, așa că îi invit pe toți românii de acolo, pentru că e o comunitate mare și frumoasă, să trecem cu voioșie și bucurie cu oamenii dragi nouă în noul an. De Crăciun am două zile pentru a găti, 23 și 24, gătesc tot ce înseamnă tradițional românesc și cozonaci. Pe 25 sunt alături de socrii, mama, bunica și suntem acasă, așteptăm pe Moș Crăciun.", a declarat Emilia Ghinescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Emilia Ghinescu nu își dorește, ci dăruiește

Emilia Ghinescu ne-a precizat că ea e genul care preferă mai mult să facă cadouri decât să primească. Întrebată ce își dorește de la Moșul, artista ne-a dat de înțeles că pentru ea, ea este propriul Moș.

"Eu nu îmi doresc lucruri anume, pentru că eu am. Tot ce mi-am dorit, în general, mi-am cumpărat singură. Atunci când vreau ceva îmi iau, dar îmi place foarte mult să fac cadouri celor din apropierea mea, celor dragi mie. Deci, pentru mine va fi o provocare să văd ce le iau anul acesta, mai bun decât ce primesc eu.", a mărturisit Emilia Ghinescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Emilia Ghinescu a avut o copilărie grea

Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, Emilia Ghinescu ascunde în spate un trecut greu și dureros. Mama ei a fost victima violenței soțului, iar interpreta a fost martoră la toate evenimentele. Emilia ne-a povestit imaginile din acea perioadă și cum a reușit să treacă peste.

“Eu știu cum era mama mea, cu frica în sân că de dimineață s-ar putea să nu se mai trezească. Sunt niște lucruri pe care femeile trebuie să știe să le înțeleagă. Nimic în lumea asta nu explică și nu justifică violența unei persoane asupra alteia. Nu se face lucrul acesta. Tocmai de aceea îndemn femeile să fie curajoase, să o ia de la capăt, indiferent de vârstă, pentru că oricând poate exista un început. Dacă ele sunt puternice și văd lumina de la capătul tunelului, nu au cum să nu ajungă la el., pentru că sunt ghidate de către lumină. Acum sunt în întuneric, eu nu aș putea să trăiesc într-un abuz. Pentru mine nu există. Nu înțeleg acest concept, indiferent de ce natură ar fi el.”, a povestit Emilia Ghinescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

