Emilia Ghinescu, dezvăluiri cutremurătoare din copilărie! Artista a vorbit despre drama prin care a trecut: „Era nefericirea într-un cuvânt”

Emilia Ghinescu se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de folclor de la noi din țară, iar atunci când vine vorba despre evenimente, cântăreața se află în topul preferințelor românilor. De-a lungul timpului, artista a reușit să atragă de partea sa mulți fani, însă puțini dintre aceștia știu, de fapt, drama prin care a trecut în copilărie.

Recent, Emilia Ghinescu și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a vorbit despre lucrurile care i s-au întâmplat, pe vremea când se afla la o vârstă fragedă.

Emilia Ghinescu: „Am aflat că el nu este tatăl meu natural”

Emilia Ghinescu a fost invitată recent în cadrul unei emisiuni TV, acolo unde a vorbit despre drama pe care a trăit-o în copilărie, atunci când a aflat la vârsta de 10 ani că, de fapt, tatăl său care o creștea nu era părintele ei biologic.

La momentul respectiv, artista spune că a înțeles exact care erau motivele pentru care i se întâmplau acele lucruri, din cauza cărora suferea enorm. Mai mult decât atât, cântăreața de muzică populară a mai povestit că au existat multe momente în care chiar a fugit de acasă.

„Când am aflat că el nu este tatăl meu natural, am început să înțeleg de ce mi se întâmplau toate lucrurile. Aveam 10 ani, după ce am învățat să citesc am găsit certificatul de naștere, am întrebat-o pe bunica și mi-a explicat ce s-a întâmplat și care e adevărul. Când ajungeam la Pitești, la părinții mei, pentru mine era nefericirea într-un cuvânt! Bunicii știau să mă iubească, acasă nu mă simțeam iubită, mama și ea era chinuită și bătută de tata. De multe ori am fugit de acasă la țară, undeva la 60 de kilometri de Pitești, în toiul nopții, iarna, nu avea importanță. Fugeam pentru că nu mai puteam’’, a mărturisit artista, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Totodată, cântăreața și-a adus aminte și de bătăile pe care le primea în copilărie, iar aceasta a povestit despre un episod care a marcat-o și pe care nu îl poate uita, explicând în detaliu motivul pentru care a fost, la momentul respectiv, bătută.

„Mama făcuse un platou cu salată boeuf, eu, mică fiind, nu am ajuns să iau platoul din frigider, l-am scăpat pe jos și salata s-a împrăștiat. Când a venit tata, bătaia pe care am mâncat-o a fost…M-a luat efectiv de picioare și m-a bătut cu capul în jos, am mâncat bătaie invers. Ne bătea cu cureaua sau cu furtunul de la mașina de spălat”, a mai spus Emilia Ghinescu.

Emilia Ghinescu [Sursa foto: Instagram]