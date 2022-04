Emilia Ghinescu, investiție de mii de euro! Detalii exclusive despre afacerea ei: "Beneficiez și eu de afacerea mea" | EXCLUSIV

In articol:

Emilia Ghinescu este fără doar și poate una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară de la noi din țară. Aceasta a cântat pe scena mari, alături de nume grele din industria artistică. Folclorul este marea ei iubire, pe lângă familie și celelalte activități pe care le întreprinde zi de zi.

Emilia Ghinescu, totul despre afacerea sa

Emilia Ghinescu este o cântăreață desăvârșită și mai nou și o afaceristă pe măsură. Vedeta și-a deschis propria clinică de înfrumusețare, unde se află în fiecare zi. Într-un interviu cu WOWbiz.ro, artista ne-a povestit despre stilul ei de viață sănătos care a influențat-o în demararea afacerii.

Citeste si: „Aștept al doilea nepot”. Vestea momentului în showbiz-ul românesc!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Afacerea mea e oarecum complementară cu ce fac eu, se ocupă tot de arta frumosului și este ceva ce mă ajută și pe mine, pentru că și eu beneficiez de afacerea mea. Sunt un om căruia îi place să aibă grijă de el foarte mult, care ține foarte mult la imaginea sa și investește foarte mult în ea, așa că nu a fost nimic greu și nimic complicat. Vreau în schimb să dezvolt afacerea, să o fac și mai mare, să vină cu mai multe oferte și mai multe programe speciale pentru doamnele care vor să slăbească. Îmi doresc foarte mult, pentru că știu că sunt foarte multe femei care lucrează și nu au timp să gătească, să își facă un meniu personalizat pentru ele. Atunci când vrei să slăbești, trebuie să fie un fel de comunicare între antrenorul de sport, între nutriționist, să ai un meniu stabilit pentru tine, între medic, ca să știe să îți dea anumite vitamine de care are nevoie organismul. Astfel, vreau ca în clinica mea să colaborez cu medici și pe nutriție și pe dermatologie, pe cosmetică, estetică non-invazivă, asta până când fetița mea va ajunge medic, sper din tot sufletul lucrul ăsta și la cât este de ambițioasă, așa va fi, doar că în facultate s-ar putea să se schimbe, să zică că vrea să fie altceva. Ei îi place foarte mult chirurgia și ne dorim să meargă pe ce a ales ea." , a declarat Emilia Ghinescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Emilia Ghinescu, mesaj pentru fetele care au fost victimele violenței! S-a dat exemplu chiar pe ea: "Copiii suferă mai mult"| EXCLUSIV

Ce se află în clinica Emiliei Ghinescu?

Emilia Ghinescu și-a îndeplinit visul. Acum are tot ce își dorește, în ceea ce privește cariera. Toată lumea se întreabă în ce a investit cântăreața suma de 30.000 de euro. La această întrebare a răspuns chiar Emilia Ghinescu, explicând cu lux de amănunte ce se află în clinica sa.

"În clinica mea, am adus aparatele pe care le-am folosit în decursul timpului, cele mai noi variante ale acestora, dar care au dat rezultate pe mine. L-am adus pe cel care îngheață zone cu grăsime de pe corp și în zona respectivă grăsimea nu se mai reface. La mine a dat rezultate extraordinare. L-am făcut și îl fac în continuare. Se vede în centimentri foarte mult și asta contează. Trebuie completat ceva, ca să denivelezi zona respectivă, așa că am adus un aparat în ajutorul doamnelor care vor să scape de celulită, să tonifice zona respectivă, avem aparate de epilare definitivă, pentru dermatologie și cosmetică, la toate aparatele se pot atașa capete suplimentare, pentru a putea fi folosite de către medici și neapărat de către tehnicieni. Sunt foarte mulțumită de ele, pentru că sunt de generație nouă, nu există în Pitești, eu le-am adus și am convenit cu firma de la care am cumpărat, să avem exclusivitate la ele, timp de doi ani de zile și ne bucurăm de asta.", a mărturisit Emilia Ghinescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.