Emilia Ghinescu, la un pas să-și piardă viața înainte să nască a doua oară. Artista a riscat mult pentru a deveni mamă: „M-am trezit într-o baltă de sânge”

Emilia Ghinescu se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Artista are o carieră demnă de invidiat și o familie pe măsură. Acesta este mama a trei copii pe care îi iubește enorm de mult și cu care se mândrește de fiecare dată când are ocazia.

Însă, nu foarte multă lume știe că vedeta și-a riscat foarte mult viața în perioada când a fost însărcinată. Încă de la vârsta de 14-15 ani, Emilia Ghinescu a început să se confrunte cu probleme destul de grave la rinichi, iar medicii i-au spus că nu prea are șanse să rămână însărcinată. Cântăreața nu a ținut cont de acest lucru și a rămas gravidă nu o dată, ci de trei ori și din fericire a adus pe lume trei copii sănătoși.

Cea mai complicată sarcină a fost cea de-a doua, deoarece a luat în greutate 20 de kilograme, iar când mai avea o lună până la naștere artista s-a trezit într-o baltă de sânge, în timp ce era în pat.

A mers la spital imediat și i-a fost foarte teamă ca nu cumva Erika să pățească ceva. De la acel eveniment, vedeta a stat numai în pat pentru a se asigura că totul decurge exact așa cum trebuie.

„Pe la 14-15 ani am avut o durere foarte mare la rinichi și m-am dus la un control. La ecograf mi-a fost descoperită această malformație și mi s-a spus că dacă voi putea avea măcar un copil, atunci e mare lucru! Dar, mai mult de unul, nu. La acea vârstă nu am luat în seamă aceste lucruri. Când l-am avut pe Andrei, am avut o sarcină destul de lejeră. Nu știu, în sensul că la mine a fost și din naștere. Ambii rinichi sunt mai mici, ei sunt funcționali, însă rinichiul drept este întors. Cea mai mare problemă a fost la Erika. Am luat în sarcina cu ea peste 20 de kilograme. Eram în luna a opta de sarcină când m-am trezit într-o baltă de sânge în pat și a trebuit să ajung la spital pentru că mi-a fost foarte teamă să nu pățească ea ceva. De atunci am stat numai la pat, îmi era foarte greu cu deplasatul, eram și pe perfuzii. Însă a meritat, privind acum în urmă. Iar referitor la faptul că mi-am riscat viața când am decis să fac un nou copil, cred că orice mamă își asumă acest risc, chiar și o mamă sănătoasă.”, a declarat Emilia Ghinescu, potrivit demămici.ro.

Interpreta de muzică populară și-a mințit doctorul pentru a putea păstra cea de-a treia sarcină

Chiar dacă a fost la un pas de a se întâmpla o tragedie, artista nu s-a oprit aici, iar la ceva timp a rămas pentru a treia oară însărcinată. Pentru că era o sarcină cu un risc foarte mare, medicul vedetei i-a recomandat să meargă la un alt doctor care era mult mai apt pentru a spune dacă aceasta trebuie să păstreze sarcina sau nu. După ce a fost la cel de-al doilea cadru medical care i-a spus că nu poate păstra sarcina, interpreta de muzică populară a spus total contrariul.

„Medicul meu m-a trimis la dl profesor Sinescu, considerând că are o părere mai avizată în cazul meu și să-mi dea el verdictul dacă mai pot duce sau nu o sarcină. Bineînțeles că nu m-am dus, i-am spus medicului că am fost la dl doctor Sinescu și că mi-a dat voie să țin sarcina. Și iar am riscat. Norocul meu a fost că nu m-am îngrășat mult în sarcină. Am luat 4 kilograme, iar Anastasia a cântărit 3,700 grame. Restul a fost lichid amniotic, deci nu a fost un efort mare nici pentru rinichi. Profesorul Sinescu sigur mi-ar fi spus să renunț la sarcină. Eram sigură că asta ar fi urmat cu ce aveam eu. «Aveți deja doi copii, de ce să vă complicați așa mult? De ce să riscați un blocaj renal?», mie asta îmi spuneau medicii. Eu în drum spre medic mi-am spus: «Doamne, dacă tu mi-ai dat sarcina asta, atunci trebuie să o țin, să merg cu ea până la capăt. Și dacă tot mi-ai dat-o, te rog din tot sufletul să fie fată». Și așa a fost.”, a mai adăugat artista.

Emilia Ghinescu [Sursa foto: Instagram]