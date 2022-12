Emilia Ghinescu ne-a dezvăluit data nunții cu Sebastian Albăstroiu! A anulat evenimentul cu un scop precis: "Vreau să găsim o locație frumoasă" | EXCLUSIV

In articol:

Emilia Ghinescu este fără doar și poate una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară de la noi din țară. Aceasta a cântat pe scena mari, alături de nume grele din industria artistică. Folclorul este marea ei iubire, pe lângă familie și celelalte activități pe care le întreprinde zi de zi.

Când face nunta Emilia Ghinescu?

Emilia Ghinescu a stat de vorbă cu WOWbiz și a dezvăluit tot. Toată lumea s-a îngrijorat că artista a anulat nunta, dar, de fapt, a amânat-o. Aceasta pregătește ceva special, împreună cu partenerul ei de viață, avâdn deja planificat tot. Iată când va avea loc mult așteptatul eveniment, cine va fi invitat și cum va arăta.

"Eu sunt o femeie care are un băiat de 25 de ani, destul de mare, așa că nu știu dacă trebuie să pun neapărat eu preț pe lucrul acesta, așa că mai degrabă ar trebui să se însoare fiu-miu. Noi deja am trecut de pragul ăla de 7 ani. Se zice că la 7 ani e un prag și dacă reușești să îl treci, rămâi în continuare până la final. Noi l-am depășit demult. Anul care urmează facem 12 ani de când suntem împreună și nu s-a pus niciodată problema dacă avem acte sau pe numele cui sunt lucrurile cumpărate, ori de mine, ori de Sebi, așa că nu am pus preț niciodată pe lucrul ăsta. Recunosc că mi-aș dori să fim o familie în fața lui Dumnezeu, mai presus de orice, nu neapărat în fața legii, ci să fim o familie așa în fața lui Dumnezeu, binecuvântată, pentru că asta ne sfătuiește și duhovnicul nostru. Anul ce urmează vreau undeva în toamnă să găsim o locație frumoasă în exterior și să facem o petrecere restrânsă, îmi doresc un garden party, ceva foarte restrâns, cu oamenii din familie foarte apropiați și cu prietenii la fel, foarte apropiați, cât să ne bucurăm de moment, în rest nimic altceva. Dar nu e o prioritate asta, chiar nu pentru că noi ne cunoaștem foarte bine și la bine și la rău, știm fiecare ce calități avem, de ce merită să rămânem unul cu celălalt.", a declarat Emilia Ghinescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Emilia Ghinescu pune studiile copiilor pe primul loc

Emilia Ghinescu este o mamă dedicată creșterii și dezvoltării copiilor ei. Artista ne-a spus ce are de 'tras' cu copiii ei anul care urmează.

"Până la anul când facem nunta sunt alte priorități, copiii. Erica trece clasa a 12-a, urmează un an greu pentru ea. Cea mijlocie are bacul, examenul la facultate. Învață și învățăm din clasa a 10-a pentru admiterea la medicină, e un an foarte greu pentru ea și trebuie să fim toți din casă să o susținem, are nevoie de noi. Anastasia trece clasa 1, clasa 0 a fost o perioadă de acomodare cu școala și de obișnuință, deja din clasa 1 o să înceapă greul, iar Andrei are 25 de ani, mă aștept de la el să îmi spună: 'Mama, trebuie să mă căsătoresc'. Trebuie să vină și timpul ăsta.", a mărturisit Emilia Ghinescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

