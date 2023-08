Emilia Ghinescu și-a făcut bagajele și a plecat, la scurt timp după despărțirea de fostul iubit! Și-a luat chiar și fiica cea mare cu ea

In articol:

Emilia Ghinescu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu cei ce o îndrăgesc aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și de curând, căci la scurt timp după anunțul că nu mai formează un cuplu cu tatăl fiicei sale celei mici, Emilia Ghinescu a postat o imagine de la malul mării, semn că face tot posibilul să treacă cu brio peste această situație delicată din viața sa.

Mai mult, vedeta nu a plecat singură pe litoral, ci alături de fiica sa cea mare, Erika, pe care chiar a etichetat-o în imaginea postată pe internet.

Emilia Ghinescu, declarații după despărțirea de fostul iubit

Timp de 13 ani, Emilia Ghinescu a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de tatăl fiicei sale, Sebastian. Recent, după ce au existat numeroase speculații în spațiul public despre o posibilă separare între cei doi, artista a confirmat întreaga situație.

Ba mai mult, pentru a închide gurile rele, artista chiar a făcut o serie de dezvăluiri despre motivele care ar fi condus la despărțire.

„Vreau doar să spun că, la momentul acesta, am căzut de comun acord să ne separăm. El s-a mutat, de fapt a stat mai mult la București, iar eu am rămas la Pitești. Cred că și distanța a fost o cauză”, a explicat artista.(...) Știi cum e, când doi oameni sunt într-o relație și se ajunge la acest moment, fiecare are partea lui de vină. Nu există un nevinovat și doar un vinovat. Există unul care are vină mai puțină, și unul care are o vină mai mult.Acum, cine și care dintre noi a purtat mai mult partea de vină, rămâne să-și facă fiecare mea culpa. Eu nu vreau să-mi spăl rufele in public, este tatăl copilului meu, mai ales pentru fiica mea.Nu este frumos să arunci cu noroi. Și oricât mi-ar fi greșit nu vreau să fac asta, și sper să facă și el la fel. Sunt 13 ani în care am stat împreună, chiar daca nu au fost finalizați cu o căsătorie, au fost ani frumoși.”, a mai spus artista pentru Playtech.ro.