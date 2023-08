Emilia Ghinescu și-a strigat durerea pe internet, imediat după despărțirea de iubit! Ce i s-a întâmplat vedetei, în urmă cu doar o zi: „Nu cred ca cineva are dreptul”

In articol:

Emilia Ghinescu și Sebastian Albăstroiu au pus capăt relației lor, după ce au petrecut împreună 13 ani și se pregăteau, chiar, să devină soț și soție. Interpreta de muzică populară a confirmat zvonurile despre despărțirea de tatăl fiicei sale mai mici, mărturisind că bărbatul a părăsit deja casa în care locuiau împreună.

La scurt timp după anunțul separării de Sebastian, Emilia Ghinescu s-a afișat extrem de tristă pe internet.

Cântăreața de muzică populară a apărut în mediul online, la scurt timp după ce a confirmat despărțirea de bărbatul cu care are o fetiță. Emilia Ghinescu le-a povestit urmăritorilor ei de pe Instagram că trece printr-o perioadă grea, spunând că i-a fost spart contul de Facebook. Artista a fost foarte deranjată de faptul că cineva și-a însușit pagina ei de pe rețelele de socializare, acolo unde aceasta avea aproape 500 de mii de fani. Emilia Ghinescu are de gând să depună o plângere și va încerca să își recapete contul din online, acolo unde ținea legătura cu oamenii care o îndrăgesc.

„Dragii mei, din acest moment, singura cale de comunicare în mediul online rămâne platforma Instagram, deoarece pagina mea de Facebook a fost spartă. Nu-mi mai aparține, cred că de o zi. S-a schimbat utilizatorul, administratorul, adresa de e-mail. Nu știu cine și ce urmărește, eu îi doresc succes! Nu am nimic de ascuns. Voi face o notificare către Facebook și bineînțeles că voi cere să se ia atitudine, pentru că numele meu este un brand. Dețin un certificat eliberat de către OSIM, așa că nimeni nu poate să-mi folosească numele și apoi, mi se pare o intrare în intimitatea mea mult prea abuzivă. Nu cred că cineva are dreptul să facă lucrul acesta. Referitor la urmăritorii mei, îmi cer scuze față de ei. 475 de mii de urmăritori erau pe această pagină!”, a povestit Emilia Ghinescu, într-o postare pe Instagram.

Emilia Ghinescu a rămas fără cont de Facebook [Sursa foto: Instagram]

Emilia Ghinescu, primele declarații despre despărțirea de Sebastian Albăstroiu

În urmă cu câteva zile, în spațiul public a circulat zvonul cum că Emilia Ghinescu s-ar fi despărțit de bărbatul cu care și-a petrecut ultimii 13 ani din viață și alături de care are o fiică. După ce a citit știrile despre ea, artista a luat decizia de a vorbi în mod public despre acest subiect, confirmând informațiile apărute. Interpreta de muzică populară a dezvăluit că ea și Sebastian Albăstroiu s-au separat și că locuiesc, deja, în case diferite.

„Am luat decizia ca pentru o perioadă de timp să luăm o pauză. Acum, eu nu cred în pauze, dar mă rog. Vom vedea ce va fi! Am avut o relație de 13 ani, dar se pare că nu se vor mai finaliza planurile. Eu sunt bine, da, încerc să trec peste și să mergem mai departe. Sunt o femeie de 45 de ani care trebuie să fie asumată și să-și crească copiii. Am de cântat, am multe evenimente. Nu pot să stau și să mă jelesc acuma. Asta este! Vreau doar să spun că, la momentul acesta, am căzut de comun acord să ne separăm. El s-a mutat, de fapt a stat mai mult la București, iar eu am rămas la Pitești. Cred că și distanța a fost o cauză” , a mărturisit cântăreața pentru playtech.ro.