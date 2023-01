Emily Burghelea a ajuns de urgență la spital! Nici ei nu i-a venit să creadă ce i se întâmplă: „Am crezut că mi se termină viața”

In articol:

Emily Burghelea a reușit să-și îngrijoreze toți fanii din mediul online, asta după ce a anunțat că se confruntă cu probleme de sănătate după naștere. Este vorba despre ”febra laptelui”, cunoscută și ca ”furia laptelui” și reprezintă angorjarea patologică a sânului care apare la câteva zile după naștere, ca urmare a creșterii bruște a volumului laptelui, care depășește capacitatea de stocare a lactocitelor.

Anunțul a fost făcut chiar de către soțul ei, care a scris pe pagina personală de Instagram că partenera ei nu a mai fost foarte activă pe rețelele de socializare pentru că nu se simte bine. Blondina a încercat să se trateze acasă, dar durerile au fost mult mai mari, așa că a decis să meargă de urgență la spital.

„Nu vă puteți închipui cât de rău a putut să îmi fie aseară, am crezut că mi se termină viața.”, a scris Emily Burghelea, în dreptul unei imagini cu ea.

Emily Burghelea a mers de urgență la spital

Emily Burghelea a încercat să facă față durerilor, însă la un moment dat nu a mai putut, mai ales că pe timpul zilei a urmat niște pași pentru ameliorarea problemei, dar fără rezultat, motiv pentru care a decis să meargă de urgență la spital.

„Acum doar ce am terminat tot procedeul pe care vi l-am arătat ieri și mă simt mai ok, acum, Doamne ajută. Știu că urmează să se angorjeze iar sânii, am ajuns la urgență și mă simt groaznic. Nu am trecut prin asta niciodată în viața mea, să nu pot să-mi controlez efectiv corpul. Tremuram din toate încheieturile. Eram sub plapumă și tremuram și plângeam, a fost ceva absolut groaznic și am ajuns la urgență și nu pre ara enimeni soluție pentru problema asta. Toată lumea zice să fac ce am făcut eu acasă, mi-au făcut o injecție cu oxitocină, Paracetamol, într-adevăr, mi-a mai eliberat puțin sânii oxitocina și a fost mai ok când am ajuns acasă, dar foarte nasol, chestia asta cu febra laptelui trebuie tratată cu foarte multă seriozitate. Plus că a trebuit să așteptăm să vină mama lui Andrei, să stea cu copiii, nu vă închipuiți cât de greu mi-a fost mie la spital fără bebeluș când știam că l-am lăsat singur, cumva acasă, în minte mea singur, era cu bunica, era super safe, dar pentru mine a fost șocul atât mai mare să știu că l-am lăsat pe el acasă. Preferam să, nu știu, să stau cu febră și cu frisoane.”, a povestit Emily Burghelea, pe pagina personală de Instagram.