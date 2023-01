Emily Burghelea a ales numele băiețelului. Ce i-a mărturisit lui Cătălin Măruță, în direct: "Am înțeles că e posibil să nu rămână același în momentul în care vezi copilașul"

In articol:

Emily Burghelea se află pe ultima sută de metri cu sarcina și este mai nerăbdătoare ca niciodată să-și strângă în brațe cel de-al doilea copil.

Fosta asistentă TV a fost invitată recent în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță împreună cu bunica ei, unde a vorbit, printre altele, și despre numele ales pentru bebeluș. Iată ce i-a dezvăluit prezentatorului, în direct!

Emily Burghelea a ales numele băiețelului, dar a decis să-l dezvăluie abia după naștere

Dacă în ceea ce o privește pe Amedea Emily Burghelea și soțul ei au avut parte de o întâmplare miraculoasă, iar Andrei a fost cel care a decis cum o s-o cheme pe fetiță, după ce a visat că o să devină tată de fată, acum lucrurile s-au schimbat. În cazul celui de-al doilea copil, se pare că fostei asistente TV i-a revenit sarcina de a căuta un nume pentru fiul ei.

Emily a reușit să ia o decizie, dar, cu toate acestea, a vrut să păstreze discreția, până când își va aduce bebelușul pe lume:

"Cătălin Măruță: V-a spus ce nume a ales la băiat?

Bunica lui Emily Burghelea: Nu, nu știm, e secret.

Cătălin Măruță: Nu cred (n.r. către Emily). Deci doar tu știi și Andrei (n.r. soțul lui Emily)?

Emily Burghelea: Eu și Andrei. Amedea știe, dar păstrează foarte bine secretele. Știe să zică doar "mama" și "tata" momentan, putem să-i spunem orice.

Cătălin Măruță: Știi cum e, copiii imediat aud ceva și zic.

Bunica lui Emily Burghelea: Noi am făcut așa, cumva. Eu i-am pus numele tatălui ei Emilian, el i-a pus numele Emiliana.

Cătălin Măruță: Deci o să fie ceva în zona asta. Ești superstițioasă sau de ce nu ai vrut nici bunicii să-i spui?

Emily Burghelea: Am înțeles că e posibil să nu rămână același nume în momentul în care vezi copilașul, știi? Când am văzut-o pe Amedea am simțit, nu aveam alt nume pregătit, dar acolo cumva nici nu m-am implicat eu foarte tare. Andrei a ales 'Amedea' încă de când am aflat că sunt însărcinată, nici măcar nu știam dacă este fetiță sau băiat, el a visat-o înainte să aflăm noi că sunt însărcinată, a știut că este fetiță 100% și a zis: 'Amedea'. Acum mi-a zis că este băiat. "Alege tu!". Este un nume ales de mine 100%.", a povestit Emily Burghelea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Emily Burghelea [Sursa foto: Captură video]

Emily Burghelea a decis să nască natural cel de-al doilea copil

Chiar dacă la prima naștere a avut parte de un travaliu de 24 de ore, acest lucru nu a speriat-o pe Emily Burghelea. Blondina a dezvăluit că este pregătită să-și aducă băiețelul pe lume pe cale naturală: "O să nasc natural. La Amedea am stat 24 de ore în travaliu, acum mă rog la Dumnezeu să fie un travaliu mai ușor. Am înțeles că a doua oară e mai ușor. Ideea e că eu nu mai știu exact cum a fost. Și aseară mă gândeam, astea sunt contracțiile de naștere oare? Vorbesc foarte serios.", a mai spus Emily Burghelea, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Emily Burghelea [Sursa foto: Instagram]