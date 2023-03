Emily Burghelea a arătat tuturor chipul băiatului, după botez. Ce dezvăluire a făcut ulterior Andrei? ”Seamănă clar!”

In articol:

Emily Burghelea și Andrei sunt de mai bine de o lună cei mai fericiți și împlini părinți, căci familia li s-a întregit.

Au o fată și un băiat și spun că nimic nu le poate aduce o mai mare bucurie decât să vadă că din iubirea lor au venit pe lume doi copii care le seamănă leit.

Andreas îi seamănă leit lui Emily Burghelea

Dacă în privința fetei, Andrei a fost cel care i-a ales numele și cel care i-a transmis cele mai multe trăsături, în ceea ce-l privește pe băiat lucrurile stau total diferit.

După botez, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” i-a arătat pentru prima dată chipul fiului și imaginile au uimit pe toată lumea, prima reacție în acest sens având-o chiar Andrei.

Proaspătul tătic a spus că dacă fiica îi seamănă lui, este mai mult ca evident că Andreas a moștenit totul de la soția sa.

”Amedea seamănă cu mine, Andreas seamănă clar cu Emily”, a scris Andrei, în dreptul unei imagini de familie.

Lucru pe care l-a observat și Emily Burghelea, care mai punctează și un alt aspect.

Mămica-vedetă spune că fiul nu doar că îi seamănă din punct de vedere al fizionomiei, dar a mai moștenit și altceva de la ea.

Mai exact, spre deosebire de Andrei și Amedea, lui Andreas chiar îi place să facă și să stea la poze, fiind atent la fiecare camera foto care se îndreaptă spre el.

Ceea ce o face extrem de mândră și de fericită pe Emily, căci pare că cineva îi va călca pe urme în privința meseriei.

”Sunt fericită! Seamănă cu mine, clar! Eu mă topesc pur și simplu! Bebe se uită la poză în toate pozele pe care i le fac. Super starul lui mama fotogenic”, a scris și Emily Burghelea în online, fericită fiind pe măsură.

Și tot în ziua botezului, făcută exact cum se spune în calendar, vedeta i-a dezvăluit și numele băiatului. Și aici lucrurile au stat invers decât în cazul Amedei, căci blonda a luat singură decizia, imediat ce a aflat că va avea un băiat.

"Când am văzut-o pe Amedea am simțit, nu aveam alt nume pregătit, dar acolo cumva nici nu m-am implicat eu foarte tare. Andrei a ales 'Amedea' încă de când am aflat că sunt însărcinată, nici măcar nu știam dacă este fetiță sau băiat, el a visat-o înainte să aflăm noi că sunt însărcinată, a știut că este fetiță 100% și a zis: 'Amedea'. Acum mi-a zis că este băiat. "Alege tu!". Este un nume ales de mine 100%.", a povestit Emily Burghelea, în emisiunea lui Cătălin Măruță.