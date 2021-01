Emily Burghelea a dat vestea cea mare în direct! Fosta asistentă tv va avea o fetiță: „Exact cum și-a dorit tati!”

In articol:

Emily Burghelea și iubitul ei sunt în culmea fericirii. Cei doi au apărut împreună la emisiunea Teo Show, unde au dat vestea pe care toți o așteptau. Blondina a aflat sexul bebelușului, la insistențele celor din jur.

În două luni, Emily Burghelea va deveni mămică pentru prima dată. Ea și-a dorit dintotdeauna să fie o mămică tânără, iar acest vis i se va îndeplini anul acesta. Blondina a vrut să anunțe sexul bebelușului într-o manieră inedită: printr-o piesă. Emily Burghelea a scos o piesa cu Bibanu care numește Mamasita.a spus ea.

„Voi fi mămică. O duc pe aia mică se se joace în Dubai, merg la mama în Constanța să se plimbe în tramvai”,sunt versurile pe care le cântă Emily, însărcinată în șapte luni, le cântă în videoclip.

Așa cum a dat de înțeles din versurile piesei, Emily Burghelea va aduce pe lume o fetiță. „Doamnelor si domnilor, este fetiță, nu gemeni, nu băiețel. Este fetiță, așa cum și-a dorit tati”,a declarat Emily Burghelea, în direct, la Teo Show.

Blondina a mai dat o veste neașteptată! Viitoarea mămică își dorește să nască în apă.„Mi-aș dori să nasc în apă, dar nu știu exact unde o să fac asta. Ne gândeam într-o perioadă să mergem în America. Sunt hotărâtă să nasc în apă”,a dezvăluit Emily Burghelea.

Andrei, iubitul lui Emily, dezvăluiri emoționate: „Am visat o fetiță superbă”

Emily Burghelea și Andrei se pregătesc să devină părinții unei fetițe.

Soțul blondinei a mărturisit că a visat, cu seară înainte să afle sexul bebelușului, o fetiță superbă. Ei sunt convinși că a fost un semn. Tinerii părinți s-au gândit deja la un nume pentru micuță și au dat deja câteva indicii.

„Cu o seară înainte să ne spună că este fetiță am și visat o fetiță superbă. Am și visat cum o strigam, dar lui Emily nu îi place numele. E o problemă de scriere, este un nume românesc, eu vreau cu un E, ea vrea cu doi de E”,a dezvăluit Andrei, soțul fostei asistente tv.

Emily Burghelea, dezvăluiri despre soțul ei: „Era un casanova”

Emily Burghelea a mărturisit că mereu și-a dori să devină mămică de tânără, însă atunci când l-a cunoscut pe actualul ei soț nu și-ar fi imaginat că acesta ar putea fi viitorul ei. Asistenta tv a mărturisit că iubitul ei era un cuceritor atunci când l-a întâlnit pentru prima dată. (Citeste si:Emily Burghelea a izbucnit în lacrimi. Motivul pentru care viitoarea mămică a plâns: ”Nu știu cum am putut să fiu atât de...”)

„Așa cum am spus și la Teo, nu m-aș fi văzut mămică atât de tânără, însă când l-am cunoscut pe el am știut că va fi tatăl copiilor mei. Mi-a dat curajul, siguranța și încrederea de care am avut nevoie ca să fac acest pas, iar acum sunt mai fericită ca niciodată.

Avem o relație atât de închegată și frumoasă încât știu sigur că nimeni și nimic pe lumea asta nu ne mai poate despărți. Să știți că nu a fost totul mereu roz între noi. Am trecut și prin momente dificile fără de care, sinceră să fiu, nu cred că am fi ajuns aici. Când ne-am despărțit, în prima relație pe care am avut-o, am intrat în perfuzii la propriu.

Am suferit mult pentru că știam că el este sufletul meu pereche, însă orgoliul ne-a despărțit atunci. Dumnezeu știe cel mai bine cum să așeze lucrurile”,este o parte din mesajul scris de Emily, pe contul ei de Instagram.