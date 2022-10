Emily Burghelea a izbucnit în hohote de plâns! A pățit asta în plină stradă și nu a putut face nimic: „Nu înseamnă că trebuie să o bat sau să o lovesc”

In articol:

Cu numai câteva momente în urmă, Emily Burghelea a apărut în fața fanilor ei plângând și vizibil afectată de o scenă pe care a văzut-o pe stradă. Nu s-a mai putut abține și a împărtășit cu fanii ei prin ce a fost nevoită să treacă cu puțin timp în urmă.

Fosta concurentă de la BAS recunoaște că sensibilitatea crescută poate deriva din faptul că este însărcinată, însă ceea ce a văzut pe stradă nu poate fi scuzat în vreun fel.

Emily Burghelea și-a speriat admiratorii la culme după ce a apărut în mediul online plângând. Aceasta le-a povestit internauților că a fost martora unei scene care a făcut-o să izbucnească în plâns și să transmită un mesaj tuturor mamelor, profund afectată de scenele pe care le-a văzut.

Emily Burghelea, cu ochii plini de lacrimi pe Instagram

Mai exact, Emily Burghelea a fost martora unei scene în care o mamă și-a lovit copilul pentru că nu reușea să îl calmeze. Fosta concurentă de la BAS a rămas în stare de șoc. A izbucnit în hohote de plâns, neînțelegând de ce are face o mamă așa ceva copilului ei. Emily este de părere că violența nu ar trebui folosită nici măcar pentru a se încerca rezolvarea unor conflicte cu cei mici, acest comportament din partea părinților făcând rău pe termen scurt

și lung.

Emily Burghelea este mama unei fetițe, iar un alt copilaș este pe drum. Recunoaște că a întâmpinat și ea ca mamă numeroase momente în care nu s-a putut înțelege cu fiica ei, însă nu a apelat niciodată la violență pentru a rezolva lucrurile.

„Eu nu pot să văd așa ceva, pe cuvântul meu de onoare, știu că este greu, și eu sunt mamă, și mie îmi este greu, și pe mine frustrează când Amedeea plânge și nu pot s-o potolesc, dar asta nu înseamnă că trebuie s-o bat sau s-o lovesc, oricât de greu le-ar fi mamelor, nu știu, vă înțeleg, înțeleg, dar să ajungi să dai în copil pe stradă pentru că plânge, pentru că este la doctor, pentru că poate s-a speriat, mi se pare ceva crunt și poate că sunt eu mai sensibilă pentru că sunt însărcinată, dar așa ceva nu pot, efectiv. Violența de orice fel este o armă ce nu ar trebui folosită în nicio circumstanță cu atât mai mult asupra copiilor...”, a spus Emily Burghelea pe Instagram.