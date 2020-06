In articol:

Emily Burghelea și-a dat demisia de la emisiunea prezentată de Mirela Vaida, pe motiv că nu a mai putut suporta faptul că Vulpița este bătută de Viorel și că deși ar fi semnalat acest aspect în emisiune, Mirela Vaida ar fi încercat să mascheze acest lucru, cu toate că aceasta susține că Veronica i-ar fi spus toate aceste lucruri.

Emily Burghelea a avut dreptate. Vulpița a apărut cu ochiul umflat în emisiune

Fosta asistentă tv susține că Mirela Vaida a încercat să nege atunci când ea a spus ceea ce i-a povestit Vulpița într-o discuție pe care a purtat-o cu ea.

Cu toate că prezentatoarea emisiunii care i-a făcut cunoscuți pe soții Stegaru a încercat să nege și să ascundă lucrurile grave pe care le-a povestit Emily Burghelea, apariția Veronicăi de luni din platoul emisiunii dovedește faptul că toate cele spuse de asistenta tv sunt adevărate, iar dovada este ochiul umflat și vânăt al Vulpiței.

Deși au încercat să îi mascheze prin machiaj vânătaia care a rezultat în urma bătăilor, nu au reușit, iar umflătură se vedea cu ochiul liber. Imaginile vorbesc de la sine. Se pare că Emily avea dreptate și Veronica este într-adevăr bătută de soțul ei, iar emisiunea încearcă să ascundă acest lucru „de dragul artei”, așa cum susține fosta asistentă.

Emily Burghelea și-a dat demisia

„Veronica mi-a spus clar cu subiect și predicat că este agresată de Viorel. Mi-a arătat urmele, am încercat să semnalez chestia asta, toată lumea s-a făcut că plouă, nu înțeleg de ce. Ei spun că nu ar fi așa, dar nu ai cum să ai ochiul vânăt și vânătaie pe mână, fără să te fi bătut cineva”, a spus Emily Burghelea într-un live pe contul ei de Instagram.

„Ultima poza facuta in acest studio! DEMISIONEZ! Nu am cum sa accept ce se intampla! Nu mi se pare normal! E sub demnitatea umana ca o femeie sa ne spuna ca este agresata si noi sa fim obligati sa ne facem ca ploua doar de dragul artei. Eu nu pot sa fac asta. Am zis in direct asta si imi asum! Chiar daca voi fi data in judecata. Imi pare rau dar nu pot sa tac. A fost o experienta frumoasa pana la un punct cand lucrurile au inceput sa degenereze. Atat am avut de zis... La revedere!”, a scris Emily Burghelea pe contul ei de Instagram.