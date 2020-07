In articol:

În ediția de miercuri, 1 iulie, a emisiunii prezentate de Mirela Vaida s-a aflat cine o va înlocui pe Emily Burghelea. Cântăreața de muzică populară Cosmina Adam este cea care va fi noua asistentă tv, iar numele ei a fost anunțat chiar la finalul emisiunii, moment în care tânăra și-a făcut apariția în platou.

Emily Burghelea, avertisment subtil pe Cosmina Adam, noua asistentă tv: „Este o victimă a manipulării, din păcate”

Cosmina îi va lua locul lui Emily, cea care a demisionat în urmă cu câteva săptămâni, după ce a dezvăluit faptul că Vulpița este agresată de Viorel. După ce fosta asistentă tv a făcut anunțul în direct, a izbucnit un întreg scandal și a fost atacată din toate părțile. Acum, la o zi după ce s-a aflat numele noii asistente, Emily Burghelea a avut și o primă reacție pe contul de Instagram, acolo unde a ținut să transmită un mesaj, care poate fi interpretat și ca un avertisment către Cosmina Adam.

„De când mi-am dat demisia am început să trăiesc în alt mod. Am fost dezorientată la început, agasată și speriată însă acum mă simt mai în formă ca niciodată. Sunt odihnită, încrezătoare și liniștită. Știu că am făcut ce trebuia. Am tras un semnal de alarmă. Mi-am făcut datoria de om. Mai departe nu este treaba mea. Adevărul adevărat este la mine.

Am toate dovezile care demonstrează asta însă nu vreau să demonstrez nimic nimănui. Cine a avut ochi să vadă, a văzut! Cine nu, este o victimă a manipulării, din păcate. Not my business. Vreau să mai precizez ceva foarte important! Fără susținerea voastră nu aș fi reușit să depășesc perioada grea prin care am trecut. Nici nu vă imaginați cât a contat pentru mine fiecare mesaj de încurajare pe care l-am primit. Vă mulțumesc și o să vă mulțumesc mereu!”, a fost mesajul fostei asistente tv, la scurt timp după ce a fost anunțat numele celei care o va înlocui în emisiune.